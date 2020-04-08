マイナビは4月8日、日本経済新聞社と共同で実施した「マイナビ・日経 2021年卒大学生就職企業人気ランキング」を発表した。調査期間は2019年12月1日～2020年3月20日、調査対象は2021年3月卒業見込みの全国大学3年生・大学院1年生(調査開始時点)で、有効回答は3万630人(文系男子8,016人、文系女子1万3,275人、理系男子5,410人、理系女子3,929人)。

文系1位はJTBグループ、理系1位はソニー

文系総合は、JTBグループが2年連続で首位を獲得。2位は全日本空輸(ANA)、3位は東京海上日動火災保険で、トップ3は前年と同順位だった。

以下、4位日本航空(JAL)(前年5位)、5位オリエンタルランド(同12位)、6位伊藤忠商事(同7位)、7位ソニー(同4位)、8位味の素(同6位)、9位ニトリ(同14位)、10位ソニーミュージックグループ(同9位)と続いた。9位のニトリは前年14位から順位を上げて2012年卒以来のトップ10入りを果たした。

文系男子は、1位東京海上日動火災保険(前年2位)、2位ソニー(同1位)、3位伊藤忠商事(同7位)。文系女子は、1位JTBグループ(同2位)、2位全日本空輸(同1位)、3位日本航空(同3位)となった。

理系総合は、ソニーが4年連続で首位。2位も4年連続で味の素、3位は富士通で前年5位からランクアップした。

以下、4位サントリーグループ(同7位)、5位トヨタ自動車(同6位)、6位NTTデータ(同16位)、7位カゴメ(同4位)、8位資生堂(同14位)、9位明治グループ(同3位)、10位日立製作所(同11位)と続いた。6位のNTTデータと8位の資生堂は2019年卒から1年ぶりにトップ10に返り咲いた。

理系男子は、1位ソニー(同1位)、2位富士通(同3位)、3位味の素(同4位)。理系女子は、1位味の素(同1位)、2位カゴメ(同3位)、3位資生堂(同4位)となった。