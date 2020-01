スマートフォン向けゲームアプリ『アズールレーン』より、1/7スケールフィギュアの「愛宕 真夏の行進曲Ver.」が登場する。2020年3月発売予定で、価格は17,800円(税抜)。

『アズールレーン』に登場する「愛宕」は、旧日本海軍の重巡洋艦を擬人化したキャラクター。本商品は、白色の水着を着用した「真夏の行進曲Ver.」としてフィギュア化される。

実際の商品は、胸元を右手でアピールしつつ前かがみのポーズで立体化。白色の水着は、透明感のある塗装が施されている。髪の毛にはクリアパーツが使用されており、グラデーションのある仕上がりとなっている。

また、水着のシースルー部分やパレオにはパール塗装が施されている。花をモチーフとしたアクセサリーが、パステルな色合いの中でアクセントになっているとのこと。さらに、レース模様のパラソルと、名前のロゴが入ったバッグが付属する。

