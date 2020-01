スマートフォン向けゲームアプリ『アズールレーン』より、一航戦「加賀」の1/7スケールフィギュアが再販される。2020年1月発売予定で、価格は16,800円(税抜)。

「加賀」は、『アズールレーン』に登場するキャラクターで、旧日本海軍の同名の空母をモチーフに擬人化されている。実際のフィギュアは、九尾や上半身の造形、狐のお面など細かい部分まで再現されているという。

また、戦闘海域をイメージしたベースや甲板、白い髪はクリアパーツ成形を活かしており、光に透ける仕上がりになっている。同じく2020年1月に再販される姉妹艦「赤城」と並べて世界観を楽しむこともできるとのこと。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.