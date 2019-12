声優とアイドルのハイブリットユニットi☆Risのライブ「i☆Ris 7th Anniversary Live -七福万来-」が11月24日、神奈川・パシフィコ横浜にて開催された。

「i☆Ris 7th Anniversary Live -七福万来-」

横浜開催というだけあり、今回のライブ「七福万来」のテーマにはチャイナ要素がたっぷりと詰まっている。雷紋を彷彿とさせるステージセット。ライブがスタートするとドラの音が鳴り響き、中華風なイントロからシームレスに「Ready Smile!!」へ。チャイナ服をモチーフとした衣装で登場したi☆Risはいつもどおり最初からフルスロットル。ライブ初披露となる「FANTASTIC ILLUSION」では曲中のセリフも「パシフィコ横浜仕様」だ。そして、久保田の「あれ~、ここどこだろう」から始まる「幻想曲WONDERLAND」。

久保田の問いかけに対し「パシフィコ横浜~!」と声を上げる観客たち。彼女たち自身も、ファンからのコールを受け、初のパシフィコ横浜でのライブを噛み締めているかのようだ。また、本楽曲でも一部が「中華バージョン」に。間奏中に若井を中心としてメンバー5人が回る振り付けがあるのだが、今回は若井を囲んで5人は両手を前に突き出しピョンピョンと跳ねていく。そう、キョンシーに変身するという中華演出だ。

3曲ぶっつづけたあとのMCでは、リーダーの山北も「7周年! 規模もセットも違うし、テンション上がっています!」と元気いっぱい。中華がテーマなだけに、そのおさげの髪型も「ラーメンマンみたいにしてもらった」とのことだ。

そして、勢いそのままに、扇子を片手に「DIVE TO LIVE」を披露し、会場はダンスフロアに。続けて「ドリームパレード」、ライブでは久々の「徒太陽」、横浜中に響き渡るかのような「芹澤コール」の「§Rainbow」と続けていった。

途中のMCでは、久しぶりに披露した「徒太陽」の話題に。曲中の側転をする振り付けがなくなったことに触れた山北は、決して衣装のせいであって、歳のせいではないと力説。いまでも変わらずできる、と意気込み実際にやってみるものの、まったくできずに笑いをかっさらっていった。

愉快なMCもそこそこに、山北は「i☆Risはこの7年、ハッピーな気持ちだけではありませんでした」と吐露する。そして、「ハッピーだけではない、熟した曲を! ここからは出汁たっぷりの曲を披露していきます!」と高らかに宣言し、流れ出した曲は「Changing point」。青いライトに包まれ、モニタに映る彼女たちはモノクロで表示され、酸いも甘いも経験した大人な魅力を見せつける。そして10月19日に開催された「角川ゲームス大感謝祭2019」でしか歌ったことのない新曲のバラード「泡沫の光」へ。

会場中を魅了しつくしたあとは、ステージ上にスタンドマイクが用意され、「Defy the fate」、続けて「Endless Notes」をしっかりとした歌唱力で聴かせていった。「Endless Notes」歌唱中はモニタに本が表示され、曲の終わり際、本が閉じてカメラは部屋の外から窓を映し出してゆく。そして、しっとりと雨が降り出し、それぞれのメンバーカラーの傘を持ったi☆Risが登場。そう、傘を持ったままパフォーマンスを繰り広げる「YuRuYuRuハッピーデイズ」だ。

彼氏彼女に扮した澁谷と若井が「急いでばっかじゃいろいろ見逃すぞ」「私の笑顔とか」といったやり取りを繰り広げるのだが、今回は「ひみちゃんが髪を染めたこととか!」「ゆうちゃんが珍しくピアスをしているところとか」「わかちーがかわいいところとか!」と若井のアドリブが炸裂し、会場は大歓声に包まれた。若井のアドリブに触発されたのか、次の「鉄腕ガール」の"今夜くらい あたしを見て"を"今夜くらい セリコを見て"に変えて歌う芹澤。

ライブはいよいよラストスパートへ。二匹のパンダがステージ上に現れ、「アルティメット☆MAGIC」、「Make it!!」、「ミラクル☆パラダイス」と盛り上がり間違いなしの楽曲たちをこれでもかと披露していく。「パンダのように、我々も国民に人気になれるように~!」と山北が叫び、本編は終了。

アンコール中も飽きさせないのがi☆Risのライブ。澁谷によるi☆Risについてのスタッフインタビューが始まる。ライブスタッフ、ヘアメイク、振り付け、マネージャーたちによるi☆Ris評は、長く近くで見続けてきた彼ら・彼女らにしかわからない感慨もあったのだろう。そして、メンバー6人がモニタに登場し、「懐かしい、あの曲を歌っていない」と煽る。デビュー曲である「Color」をファンたちの呼びかけとともにアンコール1発めの楽曲「Color」を披露していく。そして「ここにいるみんなに届けたい曲」と歌った「Thank you forever!」では、山北の涙腺が決壊し、感応するように澁谷の頬を涙が伝っていく。

ラストのMCでは、ニューアルバムのリリース、6thライブツアー、そしてニコニコチャンネルでの全力バラエティ「ガチ! i☆Ris」の告知などで大いに盛り上がる。最後にメンバーは口々に「メンバーが変わらずに7年間やれてよかった」「i☆Risがこのみんなでよかった」と涙ながらに語っていく。澁谷、久保田、若井、茜屋、芹澤と涙なしでは語れないMCを繰り広げ、最後はリーダーの山北が締めてくれるかと思いきや、「i☆Risがこの7人で本当によかった」と、まさかの発言をしてしまい、会場は爆笑の渦に包み込まれた。「ちょっぴりドジな天然リーダー」の名をほしいままにした山北は、仕切りなおし「6人でこの景色を永遠に見せ続けていきたい!」と「Happy New World☆」を披露し、パシフィコ横浜中を笑顔に変え、本ライブを締めくくった。

●「i☆Ris 7th Anniversary Live -七福万来-」セットリスト



M1. Ready Smile!!

M2. FANTASTIC ILLUSION

M3. 幻想曲WONDERLAND

M4. DIVE TO LIVE

M5. ドリームパレード

M6. 徒太陽

M7. §Rainbow

M8. Changing point

M9. 泡沫の光

M10. Defy the fate

M11 Endless Notes

M12. YuRuYuRuハッピーデイズ

M13. 鉄腕ガール

M14. アルティメット☆MAGIC

M15. Make it!

M16. ミラクル☆パラダイス

■アンコール

En1. Color

En2. Thank you forever!

En3. Happy New World☆