久光製薬スプリングスは11月9日・10日、同チームのホームゲーム神戸大会を、神戸総合運動公園体育館(グリーンアリーナ神戸)で開催する。9日の岡山シーガルズ戦ではプロ野球チーム・福岡ソフトバンクホークスの内川聖一選手をゲストに迎える。

サインボールの投げ込み

知る人ぞ知るバレーボール好きで、会場に足を運んで観戦することもあるという内川選手は9日、バレーボールの始球式のほか、ゲスト解説にも初めて挑戦する。また、サインボールの投げ込みコーナーでは、内川選手は華麗な打ち込みでボールを投げ込む予定。

久光製薬スプリングスの選手も試合後には、サインボールの投げ込みや、抽選で参加できるサイン会(10日はチェキ撮影会)を実施する。ゲームデープログラムの配布やオリジナルグッズの販売も行う予定とのこと。

チェキ撮影会

会場では「令和元年台風第19号災害義援金」の募金活動も行う。11月10日の第1試合終了後には選手による直接の募金活動を予定している。また、チャリティとして、久光製薬スプリングスの練習球に選手全員でサインしたバレーボールを30球限定(1個5,000円)で販売する。

始球式にはSBホークスの内川聖一選手が登場

同大会の対戦カードは、11月9日が姫路 VS デンソー(第1試合11:00~)、久光製薬 VS 岡山(第2試合13:00~)、NEC VS 日立(第3試合15:00~)。11月10日が、久光製薬 VS デンソー(第1試合13:00~)、岡山 VS 姫路(第2試合16:00~)。