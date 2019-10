特撮ドラマ『仮面ライダージオウ』より、最終話のその後を描くVシネクスト『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』にて、作中で登場する変身アイテム「DXゲイツマジェスティライドウォッチ」が付属した特別版BD&DVDの予約受付が、プレミアムバンダイでスタートしている。

「DXゲイツマジェスティライドウォッチ」は、ボタンを押すとプレートが展開。TVシリーズと『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』から8種類のセリフが収録されている。別売りの「変身ベルト DXジクウドライバー」にセットすると、マジェスティタイムが発動し、歴代平成"2号ライダー"の名が音声で流れる。さらにウォッチの天面のボタンを押してベルトを回転させると必殺技が発動する。価格は「【Blu-ray】仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ ゲイツマジェスティライドウォッチ版」は12,100円(税込)、「【DVD】仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ ゲイツマジェスティライドウォッチ版」が11,000円(税込)となる。商品は2020年4月発送予定。

