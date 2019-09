DCコミックス作品の「バットマン」「ジョーカー」「ハーレイ・クイン」がぬいぐるみマスコット「ぴたぬい」となって登場する。2019年10月に発売予定で、価格は各2,100円(税抜)。

「ぴたぬい」は、ぎゅっとはさんで"ぴたっ"と寄り添うぬいぐるみマスコット。背中をつまむと腕が開いていろいろなものに抱きつくことが可能となっている。

全高約13cmと手頃な大きさなので持ち運ぶにも場所を選ばず、付属のボールチェーンで飾ったり鞄に付けたりと様々な使い方ができる。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s19)