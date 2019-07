2002年に発売されたアクションゲーム『ロックマン ゼロ』より、主人公「ゼロ」のプラモデルが再登場。「ゼロ リパッケージ版」として、2020年1月に発売される。価格は3,600円(税抜)。

「ゼロ リパッケージ版」は、それまでのロックマンシリーズとは異なる、赤×紺を中心としたカラーリングの主人公・ゼロを1/10スケールで立体化した商品。武器である「ゼットセイバー」「バスターショット」「ゼロナックル再現用のハンドパーツ」が付属する。

また、額のクリスタルとゼットセイバーの光刃部分はクリア成型。ゼロナックルの掌の「Z」の文字は塗装済みにて再現しており、腰部分のパーツは、ゼットセイバーを抜いている状態のものをシチュエーションに合わせて使用することができる。

そして、差替えによる「視線移動ギミック」に加え、表情パーツが2種付属。パッケージは、『ロックマン ゼロ』シリーズのキャラクターデザインを担当した中山徹氏による描き下ろしとのこと。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.