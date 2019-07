「初音ミク GTプロジェクト」専用キャラクター「初音ミク レーシングVer.2019」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2019年11月に発売される。価格は7,000円(税抜)。

2019年11月発売予定「figma レーシングミク 2019ver.」(7,000円/税抜)

「figma レーシングミク 2019ver.」は、人気イラストレーター、杏仁豆腐氏が描いたイラストのポーズを再現し、フィギュア化したもの。公式イラストのポーズだけではなく、お好みのポージングを楽しむことができるとのこと。

また、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱される。さらに「GSRクーポン」が封入される。

(C) 杏仁豆腐 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト