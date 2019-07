2019年7月からフジテレビ“ノイタミナ”ほかで放送開始となったTVアニメ『ギヴン』より、第2話「Like Someone In Love」のあらすじ&先行場面カットが公開された。

第2話「Like Someone In Love」より

●TVアニメ『ギヴン』、第2話のあらすじ&場面カット

■#02 Like Someone In Love

同じバンドのメンバーである中山春樹と梶秋彦に真冬を紹介した立夏。

二人からの助言もあって、立夏は真冬にギターを教えることを決める。

はじめて弾くギターに興奮が隠せない真冬。

そんなある日、春樹と秋彦は音楽をする上で絶対必要なものを真冬に教える。 (脚本:綾奈ゆにこ、絵コンテ:藤田陽一/山口ひかる、演出:鎌田祐輔、作画監督:小野木三斉/柳瀬譲二/永田陽菜/沼田くみ子/渡辺真由美/大沢美奈、総作画監督:大沢美奈、美術監督:本田光平)

TVアニメ『ギヴン』は、フジテレビ“ノイタミナ”ほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)キヅナツキ・新書館/ギヴン製作委員会