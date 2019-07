GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEら、Jr.EXILE世代が中心となった、ライブ「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」の4日目最終公演が7日に幕張メッセで開催された。

GENERATIONS from EXILE TRIBE

「BATTLE OF TOKYO」は、“Jr.EXILE”の4グループを中心としたLDHが仕掛ける次世代エンタテイメント。EXILEに憧れ、EXILEを夢見てアーティストを目指してきたEXILE TRIBEの新世代、Jr.EXILE世代が中心のプロジェクトで、現実世界と別次元のユニバースに存在するTOKYOとのパラレルワールドで新たな物語が繰り広げられる。

今回のライブ「BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~」は幕張メッセで4日間開催され、全12万人を動員、来年も2020 BATTLE OF TOKYO LIVE開催決定の発表もされ、様々なエンタテインメントが創造されていくBATTLE OF TOKYOの今後の展開が注目を受けている。

ライブの閉幕を受け、2019年7月8日0時より、主要定額制音楽配信サービスで今回のライブのセットリストも配信。3日よりアルバム『BATTLE OF TOKYO ~ENTER THE Jr.EXILE~』も発売されている。