2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ヴィンランド・サガ』だが、NHK総合での初回放送は、第1話～第3話一挙放送を予定。Amazon Prime Videoでは、第1話特別拡大版を配信予定となっている。

さらに、オープニングテーマとなるSurvive Said The Prophet「MUKANJYO」を使用したアニメPVも公開。本PVにて音源初公開となっている。

●TVアニメ「ヴィンランド・サガ」オープニング・テーマ解禁 第3弾アニメPV

また、追加キャスト情報も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

■TVアニメ『ヴィンランド・サガ』キャスト情報

トルフィン：石上静香 / 上村祐翔

トールズ：松田健一郎

アシェラッド：内田直哉

クヌート：小野賢章

トルケル：大塚明夫

ビョルン：安元洋貴



フローキ：斧アツシ

レイフ：上田燿司

ヘルガ：高梁碧

ユルヴァ：生天目仁美

ラグナル：浦山迅

ヴィリヴァルド：日野聡

アスゲード：竹内良太

スヴェン王：菅生隆之

トルグリム：後藤ヒロキ

アトリ：高橋伸也

耳：古川慎

アーレ：市来光弘

ハーフダン：下山吉光

TVアニメ『ヴィンランド・サガ』は、2019年7月よりNHK総合にて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)幸村誠・講談社／ヴィンランド・サガ製作委員会