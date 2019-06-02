2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ヴィンランド・サガ』だが、NHK総合での初回放送は、第1話～第3話一挙放送を予定。Amazon Prime Videoでは、第1話特別拡大版を配信予定となっている。
さらに、オープニングテーマとなるSurvive Said The Prophet「MUKANJYO」を使用したアニメPVも公開。本PVにて音源初公開となっている。
●TVアニメ「ヴィンランド・サガ」オープニング・テーマ解禁 第3弾アニメPV
また、追加キャスト情報も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。
■TVアニメ『ヴィンランド・サガ』キャスト情報
トルフィン：石上静香 / 上村祐翔
トールズ：松田健一郎
アシェラッド：内田直哉
クヌート：小野賢章
トルケル：大塚明夫
ビョルン：安元洋貴
フローキ：斧アツシ
レイフ：上田燿司
ヘルガ：高梁碧
ユルヴァ：生天目仁美
ラグナル：浦山迅
ヴィリヴァルド：日野聡
アスゲード：竹内良太
スヴェン王：菅生隆之
トルグリム：後藤ヒロキ
アトリ：高橋伸也
耳：古川慎
アーレ：市来光弘
ハーフダン：下山吉光
TVアニメ『ヴィンランド・サガ』は、2019年7月よりNHK総合にて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)幸村誠・講談社／ヴィンランド・サガ製作委員会