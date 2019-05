連載開始から今年で50周年を迎えるアクション漫画の金字塔『ワイルド7』だが、4月に東京で開催された「『ワイルド7』2019展」の大阪開催が決定!2019年5月18日(土)~6月9日(日)の期間、あべのHoop 4Fにて開催される。

東京展と同じく、貴重な複製原画とともに、カラーイラストなどの生原画、望月三起也先生の作成した貴重なフィギュア・ジオラマアート・プラモデル、そして主人公・飛葉大陸が駆る“HONDA CB750 FOUR 飛葉Ver.”のレプリカバイク、貴重な当時のグッズなどなど、東京展以上の内容で臨むという。

さらに会場では、大阪展用新作グッズも用意されるとのことなので、こちらも注目しておきたい。各詳細は特設サイトにて。

■『ワイルド7』2019展 ~BORN TO BE WILD~ in OSAKA 開催概要

【期間】2019年5月18日(土)~6月9日(日) ※23日間

【会場】あべのHoop 4F (大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30)

【入場】無料

(C)Mikiya Mochizuki