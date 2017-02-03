ジョニー・デップ(C)BANG Media International

俳優のジョニー・デップ(53)がワインに月3万ドル(約340万円)を費やすと元マネージャーが明かした。

先日、1999年から2016年初旬までというジョニーが最もギャラの高い人気俳優であった時点で会計を担当していたザ・マネージメント・グループ(TMG)から大金をだまし取られたとして訴えを起こしたジョニーだが、先月31日に同社が申請した書類の中で、ジョニーがワインなどに大金を費やしていたと非難された。

同社はワインをはじめ、ヨットやプライベート機など、ジョニーの高級志向により自ら経済困難に陥っただけだとしており、収入よりも支出の方が多いことを常にジョニーに伝えていたと反論した。同社は「デップはそういった警告やアドバイスをされると、ビジネスマネージャーたちを叱咤し、自らはより一層派手な生活を送って、ビジネスマネージャーたちにどうにか支払いを済ませるように要求したのです」「現在の経済困難はデップが自ら招いたものなのです」と主張しており、ジョニーがTMG社に対し420万ドル(約4億8000万円)の未払いがあるとして、ジョニーの自宅を担保とする司法外取引を申請している。

これに対しジョニーの弁護団は、TMG社のこの主張が明らかに責任を他人に押し付けようとしている手段であると非難している。アダム・ウォルドマン弁護士は「デップ氏は自身の投資における選択やTMG社の主張する『経済困難』の責任を求めて以前のビジネスマネージャーを訴えたのではありません。デップ氏は詐欺と数々の受託者義務の違反などについて訴えているのです」とし、TMG社による勝手な判断と甚だしい違法行為の支払いを済ませるためにジョニーが何百万ドルという大金を失うことになったとしている。

(C)BANG Media International