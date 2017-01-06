マライア・キャリー(C)BANG Media International

歌手マライア・キャリーの年越しイベントで起きたアクシデントは、マライアが事前のサウンドチェックに参加しなかったことが原因だったと報じられている。

大みそかにアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで行われた「ディック・クラークズ・ロッキン・ニュー・イヤーズ・イブ・ウィズ・ライアン・シークレスト」に出演したマライアは、数々の音響機材のトラブルに見舞われてステージを去るに至っていたが、ニューヨーク・ポスト紙は、その原因が重要なサウンドチェックにアシスタントを代わりに送り込んでいたマライアにあると報じている。

ある関係者は「あれはマライアの失敗です。彼女のアシスタントがサウンドチェックにやってきて、本人は参加しなかったんです。彼女のダンサーも全員そろっていました。ステージにいたみんながあの曲を聴いていたんです。イヤホンなしでもステージには8個のスピーカーが合ったんですから。音響スタッフのせいではありませんよ」と語る。

別の関係者は、マライアがサウンドチェックには姿を現したものの、「4秒以内」で立ち去ったと証言。「サウンドチェックは20分ほどのものでした。代役がマイクの通常チェックを全て行いました。マライアはステージ脇にいましたが4秒ほどでしたね。『ラララ、全てばっちりよ。愛してるわ、ニューヨーク』と言っただけで立ち去ったんです」と明かした。

また、複数の関係者は、マライアが迷った子犬のように間違った立ち位置に立っており、失態は機材面での問題はなかったとしている。一方で、マライア側は同イベントの主催者側であるディック・クラーク・プロダクションズによる妨害工作であると非難するコメントを発表している。

