女優のキャリー・フィッシャーが、俳優のハリソン・フォードと3カ月間にわたって不倫関係にあったことを暴露した。

1976年当時19歳だったキャリーが、『スター・ウォーズ』の共演者であったハリソンと不倫関係にあったことを明かした。キャリーはピープル誌のインタビューの中で「あれはとても激しいものだったわ。平日はハンとレイア。そして週末はキャリーとハリソンといった感じだったわね」と語っている。

今月末に海外で発売となるキャリーの自伝『ザ・プリンセス・ダイアリスト』の中で「ハリソンを見つめたわ。ヒーローのような顔。幾つかの乱れた髪の毛が彼の品あふれる少ししわを寄せた眉にかかっていた」「どうやってこんな輝く男性の見本のような人に私のような人物で満足してほしいといえる? 私には全く経験がなかった。でも彼のことを信じていたの。彼は優しかったわ」とつづられているようだ。

キャリーは自身のツイッターで「新しい携帯電話でツイッターが使えなかったから本を書いている間はツイッターから離れていたの。誰がどんな風に椅子、ベッド、コーヒーテーブルなどの家具の中にいたかなんてことは書いていないわ」とコメントし、それ以上の詳細については明かしていないとコメントしている。

一方、キャリーは以前にもハリソンとの間には恋愛感情があったと明かしていたことがあった。「最近あの頃につけていた昔の日記を見つけたの。それを読み返してみてそれらの書き込みを見つけたの。撮影現場に言って私が彼をみた時、彼はまさに映画スターのようだった。ロサンゼルスで彼と会って、脚本を彼とスタッフたちと読み合わせして、私は彼を見ることにとてもナーバスになっていたわ。そして撮影現場で彼がミレニアム・ファルコンに座っている姿を見たの。私はその時、マーク(ハミル)や私とは違う映画スターなんだって感じたわ」

