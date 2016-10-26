4月に他界したプリンス(C)BANG Media International

プリンスの未発表曲を収録する2枚組アルバム『プリンス4エバー』がリリースされることになった。

今年4月にプリンスがフェンタニルの過剰摂取でこの世を去って以来初となる同アルバムは、NPGレコーズとワーナー・ブラザース・レコーズより全米では11月22日、他の国では11月25日に発売されることになる。

1982年にアルバム『1999』のセッションを行った際にレコーディングされ、1999年『レイヴ・アン2・ザ・ジョイ・ファンタスティック』とは異なる未発表アルバム『レイヴ・アントゥ・ザ・ジョイ・ファンタスティック』に収録することが検討された未発表曲「ムーンビーム・レヴェルズ」が収録される。写真家ハーブ・リッツによる未発表の写真を含む12ページに及ぶブックレットもついてくるという。

さらに、この2枚組アルバムに加え、来年には本作品に続いてプリンス本人が生前ゴーサインを出していたという『パープル・レイン』のデラックス版もリリースされる予定だという。未発表曲も収録される予定といわれているが、詳細は今後明らかにされていくようだ。

プリンスの没後、作品セールスが大幅に伸びており、それによりプリンスはフォーブス誌の「死後最も稼いだ有名人」ランキングで5位にランクインしている。

(C)BANG Media International