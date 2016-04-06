ザ・ローリング・ストーンズ(C)BANG Media International

ザ・ローリング・ストーンズのニューアルバムが年内にもリリースされるようだ。ギターのロン・ウッドが、数々の新曲やブルースのカバー曲をレコーディングしたここと、リリース日が年内になると明らかにした。

ロンは「いくつか新曲をレコーディングしたんだ。でも、ブルースの曲もあるよ。2日間で11曲ものブルースをレコーディングしたよ。他のブルースミュージシャンのもだけど、ハウリン・ウルフとリトル・ウォルターのかなりよいカバー曲もあるよ。かなりサウンドが本物なんだよ。数カ月間聴かないで、またそれらの曲を聴きなおすと、『これ誰だ? お前だよ』っていうくらい、ほんとオーセンティックなんだ」と語った。

キース・リチャーズも「リリースされるよ」と認めるも、「これ以上はいえないけど。話さないよ」とリリースの詳細の多くは語らなかった。

そんな中、ザ・ローリング・ストーンズは、先週キューバで同バンド史上最大の公演を果たした後、すでに今後のツアーを計画しているといい、その音楽への情熱は決して衰えを見せることはない。先日キースは「今年また公演を計画しているんだ。一つ一つのツアーをその時々で受け止めるんだ。キューバがまだ自分を震えさせているね」と話していた。

