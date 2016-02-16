主演男優賞に輝いたレオナルド・ディカプリオ(C)BANG Media International

2016年英国アカデミー賞(BAFTA)の受賞式が現地時間14日、ロンドンのロイヤル・オペラハウスで開催され、『レヴェナント：蘇えりし者』が最多5冠に輝いた。

『レヴェナント：蘇えりし者』は、レオナルド・ディカプリオが主演男優賞を獲得したのをはじめ、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の監督賞、最高賞となる作品賞、音響賞、撮影技法賞を受賞した。

また、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』も編集賞、プロダクション・デザイン賞、衣装デザイン賞、メイクアップ＆ヘアー賞など、技術部門で同じく5部門に輝いている。

一方で、主演女優賞には『ルーム』のブリー・ラーソン、助演女優賞には『スティーブ・ジョブズ』のケイト・ウィンスレット、助演男優賞には『ブリッジ・オブ・スパイ』のマーク・ライランスが選ばれた。

唯一の一般投票で、新人俳優に送られるEEライジング・スター賞には、タロン・エガートンやダコタ・ジョンソン、ベル・ポウリー、ブリー・ラーソンら他のノミネート者を破り、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のジョン・ボイエガが見事受賞を果たした。

2016年度英国アカデミー賞 受賞リスト

作品賞：『レヴェナント：蘇えりし者』

監督賞：アレハンドロ・G・イニャリトゥ『レヴェナント：蘇えりし者』

主演女優賞：ブリー・ラーソン『ルーム』

主演男優賞：レオナルド・ディカプリオ『レヴェナント：蘇えりし者』

助演女優賞：ケイト・ウィンスレット『スティーブ・ジョブズ』

助演男優賞：マーク・ライランス『ブリッジ・オブ・スパイ』

EEライジング・スター賞：ジョン・ボイエガ

特別視覚賞：『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』

音響賞：『レヴェナント：蘇えりし者』

編集賞：『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

プロダクション・デザイン賞：『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

コスチューム・デザイン賞：『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

脚本賞：『スポットライト 世紀のスクープ』

撮影技法賞：『レヴェナント：蘇えりし者』

音楽賞：『ザ・ヘイトフル・エイト』

メイクアップ＆ヘアー賞：『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

長編アニメ賞：『インサイド・ヘッド』

脚色賞：『マネー・ショート 華麗なる大逆転』

ドキュメンタリー賞：『エイミー』

