『レヴェナント:蘇えりし者』で主演を務めるレオナルド・ディカプリオ(C)BANG Media International

レオナルド・ディカプリオは、主演映画『レヴェナント:蘇えりし者』の撮影中、バイソンの生のレバーを食べたそうだ。

ディカプリオは、ゼリーでできたニセのレバーでは本物に見えないのではないかと懸念したために実物を頼んだのだそうだが、その味は楽しめなかったようだ。「嫌なのは周りにある皮膜の部分なんだ。風船みたいなんだよ。かむと口の中で破裂するんだ」と感想を語った。

一方でアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督は、ディカプリオが生のレバーを食べることで病気になるのではないかと心配したそうだが、そのリスクを負ったことで演技に真実味が増したと感じているようだ。イニャリトゥ監督は「あれをやらなかったらレオナルドは真実までたどり着けなかったかもしれないね」と話している。

同作の中でディカプリオは、熊に襲われた自分を見捨てた狩猟グループに対して復讐を誓うヒュー・グラス役を演じているが、その役作りのために生やしたぼさぼさのひげとあまりにも長い付き合いだったために、奥さんのように感じるとバラエティ誌に冗談交じりに話している。「あのひげは1年半も生やしていたんだ」「配偶者のようになってくるよね。一緒に寝てさ。ドレッドをそるみたいな感じだったね」

同作の製作チームは、イニャリトゥ監督が求めるものを実現するためにかなり尽力しており、ディカプリオにアリがたかる1シーンの撮影のためにブリティッシュコロンビア州からカルガリーまでアリを運んだりもしていたそうだ。イニャリトゥ監督は「僕たちはアリを輸送してこなくちゃいけなかったんだ。2便もだよ。最初のフライトでは一部が死んでしまったんだ。高度でパニックに陥っちゃったみたいなんだよ。ファーストクラスで飛んでいるっていうのにね!」とそのエピソードを明かした。

(C)BANG Media International