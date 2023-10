今週、ゲームは『戦国無双4 Empires』『Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション』『Forza Motorsport 6』が発売された。映像作品は『寿美菜子 3rd Live Tour 2015 "Tick Tick Tick"』『fripSide LIVE TOUR 2014-2015 FINAL in YOKOHAMA ARENA』などが、CDでは寿美菜子やKalafina、Trident、宮野真守の新譜がリリース。フィギュア&模型は「四条貴音」「狭霧友子」「タカオ 水着フィギュア」などがショップにならび始めている。

『戦国無双4 Empires』『Forza Motorsport 6』が発売

コーエーテクモゲームスから17日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3、PS Vita専用ソフト『戦国無双4 Empires』が発売された。国取りシミュレーションの戦略性と無双アクションの爽快感の両方を楽しむことができる「Empires」シリーズの最新作は、それぞれの武将が主役となり、戦国武将達が配置された居城を3Dで表現。今作ではプレイヤーに好評だった戦闘システム「兵站線バトル」の復活や、史実に沿った因縁など武将たちの人間関係に焦点を当てた「武将ドラマ」など、「戦国無双」のアクション性はそのままに、戦略性や人間ドラマを同時に楽しめる。なお、プレミアムBOXには「全無双武将 特製ミニ色紙セット(全28枚)」が同梱される。メーカー希望小売価格はプレミアムBOXが各10,800円+税(PSVita版のみ9,800円+税)、通常版が各6,800円+税(PSVita版のみ5,800円+税)。

『戦国無双4 Empires』プレイステーション 4 通常版 ソフマップ アミューズメント館の2Fではトレーラーが再生中

ソニー・コンピュータエンタテインメントから17日、プレイステーション 4ならびにプレイステーション 3専用ソフト『Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション』が発売された。プレイヤーは驚異的なパワーを操り、地球最後の都市を守るガーディアンとなり、架空の未来世界で人類の敵を倒すため戦うアクションシューティング。本パッケージは『Destiny』本編、拡張コンテンツI「地下の暗黒」、拡張コンテンツII「ハウス・オブ・ウルブズ」に加え、本編にさらなる進化をもたらす「降り立ちし邪神」を収録した完全版となっている。メーカー希望小売価格は各7,900円+税。

日本マイクロソフトから17日、Xbox One専用ソフト『Forza Motorsport 6』が発売された。450台以上のForzavistaに対応したクルマをカスタマイズして、世界的に名高い26のサーキットを舞台に、24人のレーシングドライバーと競う壮大なレースが楽しめるレーシングゲーム。車体はダメージ表現、エクステリア、インテリア、開閉するドアをも再現され、マルチプレイでは専用サーバーにより、常に24人で競うリアルな大規模レースを可能としている。メーカー希望小売価格は6,900円+税、ダウンロード版が6,400円+税。

Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション』プレイステーション 4版 『Forza Motorsport 6』

寿美菜子やfripSide、i☆RisのライブBD&DVDが登場

アニプレックスから16日、『寿美菜子 3rd Live Tour 2015 "Tick Tick Tick"』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。渋谷公会堂公演を皮切りに大阪、名古屋、神奈川と全国4カ所で行われたソロツアーから、最終公演の神奈川県民ホールでのライブを映像化。「FLY @WAY」「プリズム」「ミュージックスター」「ココロスカイ」など、全21曲を収録している。なお、特典映像としてツアーの舞台裏を収めたメイキングも収録。メーカー希望小売価格はBD版が7,593円+税、DVD版が5,741円+税。

『寿美菜子 3rd Live Tour 2015 "Tick Tick Tick"』DVD版 AKIHABARAゲーマーズ本店4Fにてトレーラーが再生されていた

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンから16日、『fripSide LIVE TOUR 2014-2015 FINAL in YOKOHAMA ARENA』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。2015年3月1日に横浜アリーナで行われたライブを収録した全32曲構成。なお、初回限定版にはバックヤードシーンを収録した特典ディスク「DOCUMENTARY of fripSide LIVE TOUR 2014-2015 FINAL in YOKOHAMA ARENA」が同梱される。メーカー希望小売価格は初回限定版Blu-rayが8,500円+税、初回限定版DVDが8,000円+税、通常版Blu-rayは5,000円+税、通常版DVDが4,500円+税。

エイベックス・ピクチャーズから16日、『i☆Ris 1st Live Tour 2015~We are i☆Ris!!!~@Zepp Tokyo』のBlu-ray Disc&DVDが発売された。2015年5月24日に開催されたファーストツアー最終日の模様のほか、「1st Live Tour 2015~We are i☆Ris~@Zepp Tokyo-Off Shot Movie-」も収録している。メーカー希望小売価格はBD版が6,480円、DVD版が4,860円。