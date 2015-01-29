『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』への出演オファーを心待ちにしているというユアン・マクレガー (C)BANG Media International

『スター・ウォーズ』シリーズのエピソード1～3に若きオビ=ワン・ケノービとして出演していた英俳優のユアン・マクレガーが、最新作への出演について「MTVニュース」に明かしている。

ユアンは、2015年12月18日に公開される『スター･ウォーズ』シリーズ最新作『スター･ウォーズ/フォースの覚醒』出演のオファーがまだきておらず、出演の可能性はわからないと次のように心境を吐露している。

「召集されるのを待っているんだ! 本当に……でも正直に言うと、何にも(オファーは)きていない。可能性すらわからないんだよ。だってどんなストーリーかも聞いていないからさ。僕が出演した時だって、この新作について1度もジョージ・ルーカスと話したことはなかった。今回の3部作がどんなストーリーなのか見当もつかないよ」

ただユアンは、アレック・ギネスが『スター・ウォーズ』エピソード4～6でケノービを演じたことから、自分が本作に出演することになれば、作品の継続性に影響を及ぼす可能性があるとして、出演の可能性がないことを納得しているという。

「『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』が終わった後、僕はアレック・ギネスになったんだよ。そしてアレック・ギネスは、ダース・ベーダーに倒されてフォースになるのさ。もしそこから彼が戻ってくるとすれば、それはアレック・ギネスじゃないの? なんで突然僕なんだ? ってね。僕は、ここで自分から出演の可能性を切っいるよね。それってバカなことかもしれない」

(C)BANG Media International