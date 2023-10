今週、ゲームは『真・北斗無双』『WHITE ALBUM2』『AKB1/149 恋愛総選挙』『コール オブ デューティ ブラックオプス ディクラシファイド』などが発売された。映像作品では『中二病でも恋がしたい!』『ガールズ&パンツァー』『To LOVEる-とらぶる-ダークネス』『ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU』などの第1巻が、CDは豊崎愛生、supercell、KOTOKOの新譜がリリース。フィギュア&模型は「三日月夜空 水着ver.」「柏崎星奈 水着ver.」「ミラ=マクスウェル」ほか、美少女フィギュアが多数登場している。

おまえはもう買っている!? 『真・北斗無双』や『WHITE ALBUM2』が発売!

コーエーテクモゲームスから20日、プレイステーション 3およびXbox 360専用ソフト『真・北斗無双』が発売された。人気漫画『北斗の拳』のキャラクターで楽しめる無双アクション第2弾。メインモードとなる「伝説編」は、前作未収録エピソードを含めたラオウ編に加え、天帝編、修羅の国編のストーリーを再現。また、オリジナルストーリーモードの「幻闘編」は原作をベースに、伝説編の合間にあたる物語が描かれている。なお、オリジナルサウンドトラックや「ケンシロウ」USBメモリ、ポストカードカレンダー、ビジュアルストーリーブック、キャラクターステッカーセットが同梱されたTREASURE BOXのほか、オリジナルデザインのプレイステーション 3本体が同梱されたLEGEND EDITIONも用意されている。メーカー希望小売価格は通常版が各8,190円、TREASURE BOXが各13,440円、LEGEND EDITIONは33,170円。

『真・北斗無双』プレイステーション 3版 こちらはXbox 360版 TREASURE BOX(プレイステーション 3版) ソフマップ アミューズメント館では店内外に設置されたモニターでトレーラーを再生

アクアプラスから20日、プレイステーション 3専用ソフト『WHITE ALBUM2 -幸せの向こう側-』が発売。PCゲームとして2010年・2011年に発売されたAVG『WHITE ALUBUM2-introductory chapter-』と『WHITE ALUBUM2-closing chapter-』を1本にまとめ、さらにシナリオを追加した充実の内容となっている。キャラクタの表情は、モーションポートレート技術により、笑う、戸惑う、怒るなど様々な仕草を滑らかなアニメーションで表現。なお、同好会ラジオ特別版CDやピアノスコア、オープニングアニメ絵コンテ集、ICカードステッカーセットが同梱されたプレミアムエディションも用意されている。メーカー希望小売価格はプレミアムエディションが9,240円、通常版が7,140円。

『WHITE ALBUM2 -幸せの向こう側-』プレミアムエディション こちらは通常版 こちらも同店の店内外に設置されたモニターでトレーラーが再生されていた

バンダイナムコゲームスから20日、PS Vitaおよびプレイステーション・ポータブル専用ソフト『AKB1/149 恋愛総選挙』が発売。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48の4グループ149人が次々とプレイヤーに猛アプローチ。148人を容赦なく振って、ただ1人を選ぶという究極の恋愛妄想ゲームとなっている。メンバーが「ウェディングドレス」姿で登場したり、「ヘリポート」や「レッドカーペット」の上でメンバーから告白を受けるなど、告白シーンは149人すべてシチュエーションが違うという凝り様で、写真の収録数、動画の収録時間ともにシリーズ最大のボリュームを誇る。なお、映像DVD10枚組にスペシャル水着フォトブック、生写真10枚など豪華特典が同梱される「初回生産限定版 超豪華誰(もが)得(する)BOX」も用意。メーカー希望小売価格は初回生産限定版が各14,679円、通常版が各7,329円、ダウンロード版は7,320円。

『AKB1/149 恋愛総選挙』初回生産限定版 超豪華誰(もが)得(する)BOX。写真はPS Vita版 こちらは通常版。写真はプレイステーション・ポータブル版

スクウェア・エニックスから20日、プレイステーション 3およびXbox 360、Wii U専用ソフト『コール オブ デューティ ブラックオプスII(吹き替え版)』が発売された。1980年代の冷戦時ではアレックス・メイソンとなり、新たな冷戦が起きている2025年では彼の息子であるデイビッド・メイソンとして活躍する。そして両方の時代で登場するある人物が、本作のキーとして存在。また、プレイヤーの選択によって物語が変化し、同じミッションでも結果が変わるという「CoD」シリーズの新たな試みにも注目したい。メーカー希望小売価格は各7,980円。

同社からはPS Vita専用ソフト『コール オブ デューティ ブラックオプス ディクラシファイド』も発売されている。シングルプレイヤーモードのストーリーでは、2010年発売のブラックオプスと、今年発売のブラックオプスIIのストーリーを補完する、極秘作戦が明らかにされる。また、ポータブル版のCoDとして、Wi-Fiを通じ、4人対4人の最大8人まで同時対戦可能なマルチプレイヤーモードを搭載。フリーフォーオール、キルコンファームド、チームデスマッチ、ドロップゾーンという、おなじみのモードが楽しめるメーカー希望小売価格は6,090円。