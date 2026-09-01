このFPDニュース記事のまとめ

・エプソンが業務用途向け23.8型タッチパネル液晶ディスプレイを発売

・静電容量方式の10点マルチタッチと手袋モードに対応

・セルフ注文端末や受付システム、自動精算機、製造現場などでの利用を想定

エプソンダイレクトは9月1日、FPDの新製品としてタッチパネル対応フルHD液晶ディスプレイ「LT24W81L」を発売した。同社が23.8型のタッチパネル液晶ディスプレイを製品化するのは初めてで、同日からオンラインショッピングサイトとダイレクトコールセンターで注文を受け付けている。

オンラインショッピングサイトにおける直販価格は5万8300円。既存の11.6型、15.6型、21.45型に23.8型を加え、タッチパネル液晶ディスプレイを4サイズで展開する。

10点マルチタッチと手袋モードに対応

LT24W81Lは、1920×1080ピクセルのフルHD表示に対応する23.8型液晶ディスプレイで、静電容量方式のタッチセンサーを採用。最大10点のマルチタッチ操作に対応する。

手袋を着用したまま操作できる手袋モードも搭載しており、飲食店の厨房や製造現場などでの活用にも配慮した。動作保証温度は0～40℃で、一般的なオフィスや会議室に加え、店舗、公共施設、受付エリア、工場などへの設置を想定する。

液晶パネルの最大輝度は360cd/m2で、明るい店舗や受付でも画面を確認しやすくした。コントラスト比は1300:1、視野角は水平・垂直ともに178度、応答速度は14ms。画面表面はグレア加工となっている。

店舗や公共施設のセルフ端末に活用

人手不足を背景に、店舗や公共施設では利用者が自ら操作するセルフ端末の導入が進んでいる。従来の21.45型よりも表示領域を広げることで、多くの情報や大きな操作ボタンを表示しやすくし、用途や設置環境に応じた選択肢を増やすことを可能とし、小売店舗のセルフ注文端末や発券機、受付システム、自動精算機、自治体施設の案内端末、リモート接客端末などでの活用が期待されるという。

インタフェースにはHDMIとDisplayPortを各1基備えるほか、USBハブ機能を搭載。1W＋1Wのステレオスピーカーや、100×100mmのVESAマウントにも対応する。スタンドは15～65度の範囲でチルト角度を調整できる。

本体サイズは、スタンド収納時が幅567.1mm×奥行き43.8mm×高さ337.2mmで、重量は約4.4kg。エプソンダイレクトは、11.6型、15.6型、21.45型、23.8型の4サイズを展開することによって、コンパクトな受付端末から大画面のキオスク端末まで、システム要件に応じたディスプレイを提供していくとしている。