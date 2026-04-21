エプソンダイレクトは4月21日、省スペースを意識した高性能ミニタワーPC「Endeavor MR8500」を発売した。オンラインショッピングサイトおよびコールセンターを通じて注文可能。

Endeavor MR8500

拡張性を持った省スペース高性能ミニタワー

エプソンダイレクトによると国内法人市場の高性能では、設置性や省スペース性の需要が高まっているといい、今回発表された新製品もこの需要に沿ったもの。

製品はBTO（Build To Order）に対応し、CPUにIntel Core Ultra シリーズ2を搭載して処理性能を向上させたほか、用途に応じてGeForce／RTXグラフィックスを選択でき、高負荷のタスクに対応する。

本体はW180×D405×H368mmサイズのミニタワーPCで、省スペースながらPCIスロットやシリアル専用の拡張スロットを用意し、拡張性も備える。

エプソンダイレクトでは「既存の拡張カードや周辺機器をそのまま活用できるため、システム移行時の負担を抑えながら、最新世代の PCプラットフォームへの更新を可能にする」と案内している。

販売構成例

販売構成例は、OSがWindows 11 Home 64bit、CPUがIntel Core Ultra 5 235、グラフィックスがIntel グラフィックス、メモリが16GB（8GB×2）PC5-5600 DDR5、ストレージが256GB SSD SATA、通信機能が2.5GbE対応／無線LANなし（※オプション選択可能）、キーボード・マウス付属など。この構成で308,660円から。