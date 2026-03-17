エプソンダイレクトは3月17日、小売店舗や公共施設、製造現場などの業務用端末に適した21.45型の液晶ディスプレイ「LT22W82L」を発売した。静電容量方式の10点マルチタッチに対応し、両手操作も可能。注文はオンラインショッピングサイトおよびコールセンターを通じて受け付ける。

小売や接客などに役立つタッチ対応高輝度ディスプレイ

現場の声から、デジタルサイネージやレジ周辺といった照度の高い場所でも表示が見えやすい輝度を確保。また動作保証温度は0～40度となり、エントランス付近や倉庫バックヤードなど温度変化がある場所にも設置しやすくなった。

「Endeavor JS60」などの小型PCと組み合わせ、タッチパネル液晶一体型PCとしても運用できる。例えば券売機や受付、案内端末、リモート接客端末などとして活用でき、ディスプレイの電源を入れるとPCも起動する電源連動に対応する。対応するVESAマウントは100mm×100mm。

最大輝度は360cd／平方メートル、解像度は1,920×1,080ドット、コントラスト比は1,000：1。視野角は水平／垂直各178度。1.0W＋1.0Wのスピーカーを内蔵する。入力端子はHDMI×1（電源連動機能対応）、DisplayPort×1 。本体サイズは約493.3×47.9×299.4mm、重さは約3.2kg。

主な利用想定先は小売・飲食・店舗（券売機、受付端末、自動精算機、POSなど）、公共施設・自治体・オフィス（リモート接客端末、案内端末、入退出管理など）、製造・物流（バックヤード掲示、作業ラインの操作・制御など）。保証期間を最長7年まで延長できる有料の定額保守サービスにも対応する。