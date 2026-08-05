「FPD」のニュースまとめ

液晶や有機ELなどに代表される薄型・平坦な画面で映像を表示するフラットパネルディスプレイ(FPD)。その技術は今も進歩を止めることなく、高解像度化、高精細化、低消費電力化、曲面化など、さまざまな方向に向かって進化しています。そうしたFPDに関する技術動向やパネルメーカー、素材メーカー、製造装置メーカーなどの取り組みなども含めて最新の情報をお届けしています。