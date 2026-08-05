 マイナビニュースマイナビ
tech+ Powered by マイナビニュース マイナビニュース
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
お知らせ
夏季休業期間のお問い合わせについて

「FPD」のニュースまとめ

液晶や有機ELなどに代表される薄型・平坦な画面で映像を表示するフラットパネルディスプレイ(FPD)。その技術は今も進歩を止めることなく、高解像度化、高精細化、低消費電力化、曲面化など、さまざまな方向に向かって進化しています。そうしたFPDに関する技術動向やパネルメーカー、素材メーカー、製造装置メーカーなどの取り組みなども含めて最新の情報をお届けしています。

「FPD」の新着記事

新着記事をもっと見る

「FPD」の連載記事

連載記事をもっと見る

過去の記事を探す

アクセスランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。