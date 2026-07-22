エプソンダイレクトは7月22日、自社製PCを回収・整備したのち、メーカー保証付きの中古PCとして提供する「リユースPC」のトライアル販売を開始した。同社コールセンター経由で、同日より受注を開始している。

新品の購入に比べて導入コストを抑えつつ、メーカー品質とサポートを提供することで、企業のIT投資最適化と環境負荷低減の両立を支援するとしている。

メーカー整備と保証付き、「リユースPC」をトライアル販売

「リユースPC」は、新品購入に比べて導入コストを抑えながら、メーカーによる品質管理と保証を備えた中古PC販売サービス。一定期間使用されたPCを回収し、検査やクリーニング、必要な部品交換を行った上で、中古PCとして販売する。

「リユースPC」は1年間のメーカー保証を標準で付帯。預かり修理や各種サポートサービスも提供するほか、ハードウェアのアップグレードやデータ移行などの関連サービス、利用環境に応じた各種有償サービスも適用できる。

製品はビジネスシーンでの利用を想定し、日常的なビジネス業務利用が可能な品質基準を備えているとする。エプソンダイレクトでは品質基準や運用フロー、サポート体制などを検証しながら、将来的な本格展開を見据えトライアル販売を進める。