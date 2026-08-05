「AMD Advancing AI 2026」に関する一連のレポートの最後はフィジカルAIに関する話である。といっても実態は要するに「Ryzen AI Embedded」の話である。イベントの中ではロボティクスと絡めて説明が行われた事もあり、フィジカルAIとして扱われていた。

P100とX100の2系列に分かれるRyzen AI Embedded

Ryzen AI Embeddedに関しては今年1月のCESでまずローエンドSKUが発表され、次いで3月に追加SKUが公開された。Ryzen AI EmbeddedにはRyzen AIベースとなるP100シリーズとRyzen AI MaxベースとなるX100シリーズがあり、従来はP100シリーズのみが公開で、X100シリーズは2026年後半に出荷開始予定という話であったが、今回のタイミングでこれが正式発表された形である。Photo02が現時点でのラインナップである。

Photo01:構造そのものは既存のRyzen AI Maxと同じ。CCD×1 or 2+IODという構造である

すでにAMDのWebサイト(日本語のWebサイトにはまだX100シリーズが反映されていないので、英語サイトを参照する必要あり)には、もう少し細かなSKU一覧が示されている。表1はここから主要な項目を抜き出したものだ。

LPDDR5x-8533 8chをサポート、cTDPは最大120Wに対応

これを見ると、X168/X168iのみL3が32MB、X188/X188i/X199/X199iは64MBとなっており、X168iはCCDが1つの構成と判断できる。またP100シリーズと異なり、メモリはLPDDR5x-8533 8chのみのサポートになっている。強烈だなと思うのはTDPで、標準は55WだがcTDPを使う事で45W～120Wまで変更が可能である。120Wというのはこの手のCPUとしては結構厳しいというか、使いどころが限られそうではあるが(それを言えば標準の55Wも結構大きめではあるのだが)。

ここまでで終われば別に単にSKUが発表になったというだけなのだが、今回もう1つ大きな発表がSOMの提供である(Photo03)。

規格としてはCOM-HPCのClient TypeのSize B(120mm×120mm)が採用されており、この上にRyzen AI Embedded X100とLPDDR5xチップ、PMICなどが搭載されており(Photo03)、これ単体で動作する構造になっている。ちなみにPhoto03にあるDeterministic Controlの125μsは、Bosch Rexroth Controllerを稼働させて、毎秒8000回のループ実行が可能だったことからの数字との事だそうだ。

FPGA向けだったKriaブランドをEmbedded Processorに拡大

こうしたSOMをボードメーカーが出すのは別に珍しい事ではなく、P100シリーズでも複数のSOMが用意されていることが明らかにされていたが、KriaということはAMD自身が製造・販売するブランドになるという訳だ。

あと元々Kriaというブランドは2021年に発表されたが、これはFPGA向けのSOMであった。今回その適用範囲がFPGAのみならずEmbedded Processorまで広がった事は大きな意味を持つ。具体的に言えば、今回AMDは新しいRobotics Development Kitを発表した(Photo04)。

新たなKriaはロボティクスやフィジカルAI向け

「新しい」というのは、2022年にAMDはKria KR260 Robotics Starter Kitを発表しているからだ。この時はZynq UltraScale+ MPSoCベースのキットだった訳だが、今回の発表はいわばこれを置き換えるものとなる。既存のRobotics Development Kitとの互換性があるのか？ というのはちょっと怪しいところであるが(Photo05)、AIを利用した新しいロボティクスやフィジカルAI向けという位置づけになっているので、互換性はあまり考えていないのかもしれない。

さまざまなSDKの展開を予定

リリースにあわせてRobotics Core SDKおよびPhysical AI SDKがリリースされることはすでに確定しており、今後はさらにSDKを追加して行くとされる。すでに多数の顧客との協業が始まっているという話も出ており(Photo07)、このうちとりあえずCASTEC InternationalのCollaborative Mobile RoboticsとFoundationのPhantom MK-2 Industrial Class Humanoidの2製品に関しては間違いなくRyzen AI Embedded X100シリーズを使っている事が明らかにされている。

Photo07:もっともこれが全部Kria AI SOMか？ というとちょっと怪しい

既存のKria SOMは引き続き提供されてゆくものと思われるが、これと並行してKria AIという形でEmbedded x86 SOMも新たに追加された訳だ。AMD Embedded+も現在はSBCでの提供だが、あるいは将来的にはEmbedded+に対応したSOMも出てくるのかもしれない。