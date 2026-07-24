この半導体ニュースのまとめ ・AMDが「Advancing AI 2026」でInstinct MI455X、EPYC Veniceなど次世代AI基盤を発表

・AI推論需要やエージェンティックAIの拡大を背景に、GPUだけでなくCPU市場の成長も強調

・ROCm.AI、MI430X、MI350P、Gorgon Halo、Ryzen AI Embedded X100など幅広いAI製品群を公開

AMDが米国時間の7月22日および23日に米サンフランシスコで「AMD Advancing AI 2026」を開催した。基調講演は2日目に開催され、同社のLisa Su CEO以下による2時間を超える講演が行われた。この期間、AMDは14本ものリリースを発表しており、これらを全部1本にまとめてお届けするのはちょっと無理がある。そこでまずは基調講演の内容をダイジェストでお届けし、個別の詳細に関しては別記事でお届けしたいと思う。

AI推論需要の拡大でデータセンター向けTAMは急成長へ

まず市場概観について。AIのデマンドが急速に増えており(Photo01)、学習に要する計算能力は相変わらず毎年5倍といった勢いで伸びているが(Photo02)、現在はそうした学習よりも推論の比重の方が高まっているとする(Photo03)。

Photo02:縦軸の単位が酷い。10E24というのは1 Yotta Flopsである

学習は毎年5倍のCompute Powerを必要とするとPhoto02で示したわけだが、Photo03が示すのは推論向けはこれを上回るCompute Powerが必要とされるという話である。結果、データセンター向けのAIアクセラレータのTAMは、CAGR(年平均成長率)45％とかいう狂気じみた伸び率になると予測されるとする(Photo04)。

そして昨今のエージェンティックAIではGPUのみならずCPU性能も重要、という話は以前の記事でも示された話だが、このデータセンター向けCPUのTAMは、CAGRが50％を超えると予測されるというとんでもない話になっている(Photo05)。

結果としてAMDのTotal Compute TAMは2025年が3650億ドルだったのに対し、2030年には2兆ドルに達するという予測が示された(Photo06)。

ちなみに2025年度の売上高は3464億ドルで、内訳はデータセンターが1664億ドル、クライアント＆エンベデッドが180億ドルというあたりだったが、今後はこのデータセンターが急増すると予測されている訳だ。

Instinct MI455Xを搭載する次世代AI基盤「Helios Rack System」を発表

さて今回の発表の1つ目のトピックスは「Instinct MI455X」と、これを搭載する「Helios Rack System」である(Photo07)。

Photo07:手に持っているのはInstinct MI455XとVenice、それとSalina DPU/Volcano AI NUCというネットワークチップ2種類を載せた展示用パネルである

Photo08:昔だとOAM(OCP Accelerator Module)に準拠したカードだったが、もう到底それでは収まらないらしい。右の台には、同じくEPYCを載せたカードと800G Ethernet、それとUALink I/Fカードが並ぶ

今回はInstinct MI455X(Photo08)のスペック(Photo09)が示されたほか、カタログスペックでのVera RubinとHelios(Venice+Instinct MI455X)(Photo10)の性能比較も行われた(Photo11)。

Photo10:HeliosのCompute Blade。横のSu CEOと比較するといかにデカいかが実感できる

こちらについての詳細は別記事でもう少し細かく解説するが、実機ベースでの性能比較として、Instinct MI355Xと比較した場合にトークンのスループットが最大34倍(Photo12)となり、トークン生成のコストは最大18倍節約できる(Photo13)とする。

EPYC Veniceを中心にエージェンティックAI向けCPUを拡充

2つ目のトピックスがCPUである。今回リリースでは「EPYC 9006 SP7/SP8、9006X SP7、9006 LP」の4種類がアナウンスされたが、実際には「6種類」がリリースされたようだ(Photo14)。

Photo14:少なくともSP7とSP8の2種類のパッケージがある。次の写真で、右端のVenice SP8 128cのみパッケージが小さいのが判る

このうち今回Veranoは壇上では示されず、Veniceベースの5種類が示された(Photo15)。

Photo15:左からVenice HF、Venice SP7 256c、Venice SP7 176c、Venice SP7 128c、Venice SP8 128cと思われる

このうち「Venice HF(Photo16)と「Venice SP7 256c」(Photo17)をアップで紹介したが、Venice HF側は何かCPUチップレットの脇に追加のダイがあるのが判る。ところで6種類というのは、これの派生型で176coreの製品が存在する事がMicrosoftによりすでに明らかにされているためだ。この辺の細かい話は別記事でご紹介したいと思う。

Photo16:輝度をちょっと引き上げてみた。このCPUチップレット(つまりCCD)は、次に示すVenice SP7 256cとは異なる構造に見える

Photo17:同じく輝度を引き上げたもの。こちらは余分なダイがCCDの脇に無い。IODはVenice HFと共通に見える

こんな風に多数の派生型が生まれた理由は、エージェンティックAI向けにはターゲットの異なるCPUが必要であり、それぞれに最適なCPUを用意した(Photo18)からという話である。

Photo18:Host Node/Sandboxes/General Purpose向けにそれぞれ異なるCPUが提供される訳だ

基本はどれもZen 6ベース(VeranoのみZen 6c)だが、コア構成とかキャッシュ容量、動作周波数、外部メモリI/Fなどが細かく変更されている。代表例としてVenice SP7 256cとTurinを比較したものがこちら(Photo19)。

ちなみにIntelとの比較(Photo20)や、Vera/AGIまで混ぜての比較(Photo21)も示された。

Photo20:比較基準はTurin(EPYC 9575F)で、IntelはXeon 6960Pの数値との事

特にVeraは非常に有力な競合と見做しているためか、わざわざ1:1の比較も示された(Photo22)ほか、1ラックに収められるコアの数比較なども紹介された(Photo23)。

Photo22:SPECintが適切なベンチマークなのか？ というのはVeraの使い方を見るとちょっと怪しい気もしなくはない

VeniceはすでにAWS/Google/Meta/Microsoft/OracleのHyperscalerに向けて量産を開始しており、またDell/HPE/Lenovo/Supermicroの各OEMが製品展開を予定している。出荷およびCloud Instanceの提供開始は今年第4四半期という話であった。

Cerebrasとの協業でHeliosのコスト効率を高める

話がHeliosに戻るが、今回発表されたのがCelebrasとの協業である。Celebrasといえば既報の通り、WSE(Wafer Scale Engine)を利用した色々極北の製品だが、これとHelios(というかInstinct MI455X)を組み合わせる(Photo24)事で、コスト効率を大幅に改善できるという説明があった(Photo25)。

ROCm.AIで推論・学習性能を引き上げ

これを支えるソフトウェアの方だが、今回「ROCm.AI」が発表になった。説明によればROCm 7と比較して推論で平均3.3倍(Photo26)、学習で2.4倍(Photo27)の性能が発揮されるとする。

HPC向けInstinct MI430Xは2027年前半に出荷へ

そしてHPC向けとされる「Instinct MI430X」(Photo28)。FP64で288TFlopsという数値は以前も公開されていたと思うが、これが2027年前半に出荷されることが発表された。搭載システムとしてはORNLのスーパーコンピュータ(スパコン)「Discovery」と、フランスのスパコン「Alice Recoque」が最初のものになるそうだ(Photo29)。

ローカルAI向けにMI350PとGorgon Haloを投入

ローカル向けのソリューションとしては、まず「Instinct MI350P」が発表された(Photo30)。260Bのモデルを稼働可能で、RTX Pro 6000と比較して4倍価格性能比が良く(Photo31)、性能も2～5倍上回る(Photo32)とする。

Photo30:Instinct MI350Pを振り回すDan McNamara氏(SVP＆GM, Compute＆Enterprise AI)

またAMDは今年5月にRyzen AI Haloを発表したが、これの搭載メモリを強化した「Gorgon Halo」も発表された(Photo33)。

Ryzen AI Embedded X100でロボティクス市場も注力

Embedded向けでは、すでにRyzen AI Embedded P100シリーズは発表済だが、今回「Ryzen AI Embedded X100」を発表すると共に、これをCOM-HPCモジュールの形で「KRIA AIブランド」で提供する事が明らかにされた(Photo34)。

AMDはこれをロボティクス向けプラットフォームとして強く推してゆく模様だ(Photo35,36)。

Photo35:性能の比較対象がJetson Thorというのが判りやすい

Photo36:KRIA AI SOMを搭載するRoboics Developer Platformを示すJack Huynh氏(SVP＆GM, Computing＆Graphics)

Zen 7/Zen 8とMI500世代までロードマップを提示

最後にSu CEOから今後のプレビューがいくつか示された。まずCPUに関しては次のZen 7世代に加えてZen 8世代の開発も進行しているとされ(Photo37)、2028年にはこのZen 7ベースのFlorence(開発コード名)を核としたソリューションが提供される予定だ(Photo38)。

GPUの方は、これは毎年新製品が投入される予定とされる(Photo39)。

このMI500世代はMI300世代と比較して2000倍以上の性能向上になる、とした(Photo40)。

面白いのはHeliosという名称(というかブランド)は今後も使い続けられる予定の事だ。とりあえずMI500と組み合わされるのは、Zen 7世代のFlorenceではなく、Zen 6cベースのVeranoというのはちょっと興味深いところだ。

ということで基調講演の概略をお届けした。概略だけでこれである。個別の話は順次記事化する予定であるので少々お時間を戴きたい。