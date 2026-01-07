既報の通りAMDはCES 2026の基調講演においてRyzen AI 400シリーズやRyzen AI Max+シリーズ、Ryzen 7 9850X3Dなどの製品を発表したが、これに併せてEmbedded向けにも「Ryzen AI Embeddedシリーズ」を発表した。
Ryzen AI Embeddedは、名前からお分かりの様にRyzen AIシリーズプロセッサのEmbedded転用版という位置づけである。
このRyzen AI Embeddedは、特にAIを利用した低遅延/高性能のAI能力搭載プロセッサという位置づけであり(Photo01)、RoboticsやInteractive Retail、車載のIHU(Infotainment Head Unit)などに最適(Photo02)という位置づけである。特に昨今の車載向けにおける要求がより高まっている、というのがAMDの主張である(流石に8KのI/Fは要らないと思うのだが……)。
P100とX100という2つのシリーズを提供
さて今回発表されるのはRyzen AI Embedded P100シリーズとX100シリーズの2つであり、発表のタイミングでローエンドにあたる「P12x/P13x」がリリース。残りの製品は2026年中にリリース予定である。
P100とX100の違いであるが、こちら(Photo05)を見て頂ければ判るように、P100はRyzen AIベース、X100はRyzen AI Maxベースとなる。どちらもTSMC N4での製造である(Photo06)。
このP100シリーズも適用範囲はかなり広い(Photo07)。
ユーザーが利用するWindowsのプラットフォームとしてはエントリモデルの性能ではあるが、Embedded向けとしてはかなり高いプロセッサ性能とGPU性能を持ち、さらに50TOPSのNPUというのはこのマーケット向けとしては突出した数字になるからだ。
内部構成はこちら(Photo08)で、このレベルで言えば既存のRyzen AIと差が無いのだが、ちょっと気になるのが内蔵Ethernetで10GbE w/TSNというのは従来のRyzen AIシリーズでは提供されていなかった様に記憶している。
単にコンシューマ向けにはTSNの機能は不要なので無効化していただけで、実は当初からEmbedded転用を見越してTSNのサポートを搭載していたのかもしれない。
Versal AI Edge Gen2のアプリの動作が可能
ところで内蔵するNPUでこれはXDNA 2ベースなのはRyzen AIそのままなのだが、Versal AI Edge Gen2に搭載されるAI Engineと構成は同じものである。そこで「Versal AI Edge Gen2のAI Engineを使うアプリケーションはそのままNPUで動くのか？」と確認したところ、Yesとの事。もっともアプリケーション全体の環境は異なるから、そのまま同じBinaryが動作する訳ではないのだが、ことAI Engineを使う部分に関して言えばVersal AI Edge Gen2とRyzen AI Embeddedで共通なので、アプリケーションの移行が必要な場合でも作業が容易に可能になりそうだ。
純粋な処理性能という観点でも前世代に比べて大幅に向上している(Photo09～11)。
AMDとしてはUse caseとして次世代のDigital Cockpit(Photo12)およびIndustrial Automation(Photo13)の事例を示しているが、こうした処理を1チップで実現できるのが強みとしている。
Photo14が提供が開始されたP100シリーズ6製品である。サンプルチップおよび評価ボード、ドキュメントとツールについてはすでに提供開始。量産チップは2026年第2四半期に提供開始、Production Reference Boardは2026年後半に提供開始予定となっている。