Photo01:KV Thanjavur Bhaaskar氏(Manager, Strategy and Marketing, Adaptive and Embedded Computing Group)。ちなみに氏はAMDの買収までは、XilinxでManager, Industrial, Vision, Healthcare Strategy and Marketingというポジションに居られた人で、買収後はAECGの中で引き続き同じポジションにおられる形だ