Ryzen AI Embeddedに6製品が追加

今年のCES(CES 2026)にてAMDは「Ryzen AI Embeddedシリーズ」の4/6コアSKUを発表したが、3月9日に8/10/12コアの追加SKUを発表した(Photo01)。基本的には(恐らく)Strix Pointベースの製品である。

Photo02がSKU一覧である。以前の一覧と比較していただくと判るが、今回追加されたのはP164/P174/P185、およびP164i/P174i/P185iの合計6製品である。

最大12コア製品が追加

特徴としては、

コア数は8/10/12コアが追加された。また8コアのP164/P164iはL3が16MBであるが、10/12コアのP174/P185/P174i/P185iはL3が24MBとなっている。

GPUが大幅に強化された。4/6コア製品ではWGPの数が1ないし2であったが、8/10コア製品は6、12コア製品は8になっている。もっとも強化された、というよりも無効化されていたWGPの数を減らしたというべきなのだろうが。

LPDDR5xは8533MT/secに対応。ただしこれは特定のメモリチップに限るという制約がついており、またIndustrial TempのP164i/P174i/P185iは8000MT/secに制限されている。

今回追加の6 SKUはいずれも10GbE with TSNのサポートが無い。

といった辺りで、あとはすでに発表済の4/6コア製品と同じである(もちろんBase/Max Frequencyは異なるが)。

Photo02:Automotive Gradeに関してはSKUの追加は無い

新製品の主な差別化ポイント

ところで冒頭で「(恐らく)Strix Pointベース」と書いたのは

Kracken PointベースのハイエンドであるRyzen AI 5 340やRyzen AI 5 435の場合、WGPが最大4つであり、WGPが6以上の今回の製品には合致しない。

10GbE with TSNを搭載していないあたり、これはKracken Pointのみの機能でStrix Pointには搭載されていない模様

というあたりからの推定である。

AMD的には今回の追加SKUはGPU性能の向上を主な訴求ポイントに挙げており(Photo03)、用途としてもGPUによる描画性能の強化(Photo04)やAI性能の強化(Photo05)が従来の4/6コアとの主な差別化ポイントになっているとする。

今回の8～12コア製品はすでにサンプルを出荷開始しており、量産は2026年第3四半期を予定している(Photo06)。

またCESの際には発表されなかったCustomer Reference Boardの写真が公開された(Photo07)ほか、Advantech/Congatec/Kontronの3社から搭載ボードがすでに出荷されている事も明らかにされた(Photo08)。

Photo08:これらは3月10日から開催されるEmbedded Worldで展示されるとの事