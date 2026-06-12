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「組み込みAI」のニュースまとめ

GPUなどを活用したディープラーニングに代表されるような人工知能(AI)の学習、推論の中でも、特に推論をマイコンなどが中心となっている組込機器上で実現しようとする「組み込みAI(e-AI)」に関する技術動向や企業の取り組み、活用事例など、さまざまな角度からお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。