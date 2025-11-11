2026年度に打ち上げ予定の「火星衛星探査計画」(MMX)。その応援キャンペーン「#グッドラックMMX」が11月10日にスタートし、MMX探査機に搭載する応援メッセージの募集サイトが開設された。寄せられたメッセージは探査機と共に、2031年に地球へ帰還予定だ。募集期間は2026年1月18日23時59分まで。

MMX(Martian Moons eXploration)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)を中心に、米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)、ドイツ航空宇宙センター(DLR)といった世界の宇宙機関が連携する国際的なプロジェクト。

2026年度に地球を旅立ったMMX探査機は、火星の衛星・フォボスの表面の物質を採取した後、2031年度に地球に帰還する計画。小惑星から試料を持ち帰った探査機「はやぶさ2」に続く、世界初の「火星圏からのサンプルリターン成功」をめざしており、惑星間往復飛行技術の「火星重力圏」への挑戦にもなる。詳細は鳥嶋真也氏による連載記事「火星の月に秘められた起源と水の謎 - その解明に臨む日本の探査機『MMX』」を参照のこと。

MMXへの応援メッセージは、特設サイトのメッセージフォームで受け付ける。ニックネームと「MMXへの応援メッセージ」、「2031年帰還の頃の自分へのメッセージ」などを送信すると、送信記念として「搭載証明書」の画像をダウンロードできる(募集期間中のみ)。メッセージはMMX関連サイトで随時公開する予定だという。

搭載証明書の画像の例

メッセージ送信後の流れ

なお、特設サイトではMMXのプロジェクトチームや研究者、クリエイターから寄せられた応援メッセージを先行公開しており、今後も順次公開予定とのこと。

音楽プロデューサー(『カウボーイビバップ』作曲家) 菅野よう子氏

小説家 小川哲氏

音楽家 矢野顕子氏

音楽家 江崎文武氏

『WIRED』日本版編集長 松島倫明氏

宇宙科学研究所(ISAS) 所長 藤本正樹氏

ISAS 副所長 津田雄一氏(元はやぶさ2プロジェクトマネージャ)

ISAS 火星衛星探査機プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 川勝康弘氏

北海道大学 大学院 理学研究院／JAXA 火星衛星探査機プロジェクトチーム プロジェクト統括科学者 倉本圭氏

ISAS 火星衛星探査機プロジェクトチーム サブプロジェクトマネージャ 大嶽久志氏

日本惑星科学会・会長 / 東京大学 新領域創成科学研究科・教授 今村剛氏

MMX応援キャンペーンの一環として実施される、今回の応援メッセージ募集企画にはスマイルズが携わっている。同社はJAXA MMXプロジェクトからの委託を受け、応援キャンペーンの一環である応援メッセージ募集において、企画・構成・WEBサイト制作、コミュニケーションデザインを担当。宇宙開発と生活がよりつながる接点づくりをめざし、JAXAをはじめとする研究機関や教育機関、企業やクリエイターと連携しながら、MMX広報活動に取り組む。

ISAS所長 藤本正樹氏のメッセージ

MMXプロジェクトマネージャ 川勝康弘氏のメッセージ

菅野よう子氏のメッセージ