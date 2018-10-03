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2019年02月27日(水)

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新・OS X ハッキング! 第236回 macOS アプリの通知音をカスタマイズ

アップル 02/27 08:00

2019年02月21日(木)

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リンゴ印のライフハック 第96回 知られざる「ライブラリ」フォルダで探しもの

アップル 02/21 08:00

2019年02月19日(火)

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リンゴ印のライフハック 第95回 Macの通知機能を使いこなそう

アップル 02/19 08:00

2019年01月17日(木)

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MacとWindowsの「クール」な機能を相互に取り込んでいきたい - Parallels カート・シュマッカー氏/ケビン・グリーリー氏/下村慶一氏

アップル 01/17 07:00

2019年01月04日(金)

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岐路に立つApple (後編) - iPhoneの10年に続く新たな成長戦略、2019年を予想

アップル 01/04 08:00

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Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア

開発/エンジニア 01/04 07:21

2018年12月29日(土)

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岐路に立つApple (前編)、快進撃が一転した2018年を振り返る

アップル 12/29 12:00

2018年12月10日(月)

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Microsoft Edge、macOSへ移植の可能性

開発/エンジニア 12/10 13:40

2018年12月09日(日)

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写真をMacに転送するなら「ユニバーサルクリップボード」が便利!

iPhone 12/09 13:10

2018年12月06日(木)

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「macOS 10.14.2」リリース、Wi-Fi通話時のリアルタイムテキストに対応

アップル 12/06 11:16

2018年11月28日(水)

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新・OS X ハッキング! 第229回 Mac版Siriは筆談できるし「Hey, Siri」もOK

アップル 11/28 19:06

2018年11月27日(火)

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Apple、女性起業家をサポートする「Entrepreneur Camp」プログラムを発表

アップル 11/27 17:19

2018年11月24日(土)

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Linux向けmacOSパッケージ管理システム「Linuxbrew」の使い方

開発/エンジニア 11/24 18:35

2018年11月15日(木)

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リンゴ印のライフハック 第88回 PDFをもっと便利に使おう

アップル 11/15 08:00

2018年11月13日(火)

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リンゴ印のライフハック 第87回 Mojaveで進化した「Quick Look」を使いこなそう

アップル 11/13 08:00

2018年11月02日(金)

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新・OS X ハッキング! 第228回 Mojaveの新機能で気になるところを勝手にFIX

アップル 11/02 16:53

2018年10月18日(木)

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新・OS X ハッキング! 第227回 微妙だけれどMojaveで確かに変わったあの機能

アップル 10/18 08:00

2018年10月08日(月)

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リンゴ印のライフハック 第86回 Mojaveアップデート前に必要なこと

アップル 10/08 11:00

2018年10月04日(木)

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iOS増加 - 9月タブレットOSシェア

開発/エンジニア 10/04 07:50

2018年10月03日(水)

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iOS増加 - 9月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:50

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Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:18

2018年09月28日(金)

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macOS Mojaveのプライバシープロテクションに穴あり？

セキュリティ 09/28 10:23

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新・OS X ハッキング! 第226回 何もかもみな懐かしい? Mojaveで去りし機能たち

アップル 09/28 08:00

2018年09月27日(木)

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脆弱性修正したmacOS Mojave登場 、アップデート推奨

セキュリティ 09/27 09:55

2018年09月25日(火)

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Apple「macOS Mojave」提供開始、ダークモードやスタックなど新機能多数

アップル 09/25 05:47

2018年09月13日(木)

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2分でわかるAppleスペシャルイベントまとめ、新iPhoneの名称は?

iPhone 09/13 06:37

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