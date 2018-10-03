「mac OS」の最新情報・話題まとめ
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2019年02月27日(水)
新・OS X ハッキング! 第236回 macOS アプリの通知音をカスタマイズ
アップル 02/27 08:00
2019年02月21日(木)
リンゴ印のライフハック 第96回 知られざる「ライブラリ」フォルダで探しもの
アップル 02/21 08:00
2019年02月19日(火)
リンゴ印のライフハック 第95回 Macの通知機能を使いこなそう
アップル 02/19 08:00
2019年01月17日(木)
2019年01月04日(金)
岐路に立つApple (後編) - iPhoneの10年に続く新たな成長戦略、2019年を予想
アップル 01/04 08:00
Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア
開発/エンジニア 01/04 07:21
2018年12月29日(土)
岐路に立つApple (前編)、快進撃が一転した2018年を振り返る
アップル 12/29 12:00
2018年12月10日(月)
Microsoft Edge、macOSへ移植の可能性
開発/エンジニア 12/10 13:40
2018年12月09日(日)
写真をMacに転送するなら「ユニバーサルクリップボード」が便利!
iPhone 12/09 13:10
2018年12月06日(木)
「macOS 10.14.2」リリース、Wi-Fi通話時のリアルタイムテキストに対応
アップル 12/06 11:16
2018年11月28日(水)
2018年11月27日(火)
Apple、女性起業家をサポートする「Entrepreneur Camp」プログラムを発表
アップル 11/27 17:19
2018年11月24日(土)
Linux向けmacOSパッケージ管理システム「Linuxbrew」の使い方
開発/エンジニア 11/24 18:35
2018年11月15日(木)
リンゴ印のライフハック 第88回 PDFをもっと便利に使おう
アップル 11/15 08:00
2018年11月13日(火)
リンゴ印のライフハック 第87回 Mojaveで進化した「Quick Look」を使いこなそう
アップル 11/13 08:00
2018年11月02日(金)
新・OS X ハッキング! 第228回 Mojaveの新機能で気になるところを勝手にFIX
アップル 11/02 16:53
2018年10月18日(木)
新・OS X ハッキング! 第227回 微妙だけれどMojaveで確かに変わったあの機能
アップル 10/18 08:00
2018年10月08日(月)
リンゴ印のライフハック 第86回 Mojaveアップデート前に必要なこと
アップル 10/08 11:00
2018年10月04日(木)
iOS増加 - 9月タブレットOSシェア
開発/エンジニア 10/04 07:50
2018年10月03日(水)
iOS増加 - 9月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:50
Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:18
2018年09月28日(金)
macOS Mojaveのプライバシープロテクションに穴あり？
セキュリティ 09/28 10:23
新・OS X ハッキング! 第226回 何もかもみな懐かしい? Mojaveで去りし機能たち
アップル 09/28 08:00
2018年09月27日(木)
脆弱性修正したmacOS Mojave登場 、アップデート推奨
セキュリティ 09/27 09:55
2018年09月25日(火)
Apple「macOS Mojave」提供開始、ダークモードやスタックなど新機能多数
アップル 09/25 05:47
2018年09月13日(木)
2分でわかるAppleスペシャルイベントまとめ、新iPhoneの名称は?
iPhone 09/13 06:37
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