米Appleは、「iOS 26.6.1」、「iPadOS 26.6.1」と「iOS 18.7.10」、「iPadOS 18.7.10」を現地時間8月17日から提供開始。適用することでセキュリティや不具合の修正が行われる。また同じタイミングで、「macOS Tahoe 26.6.2」、「Safari 26.6.1」、「visionOS 26.6.1」の提供も始まっている。

iOS 26.6.1

新たに提供開始したソフトウェアアップデートは、iPhoneやiPad、Mac、Apple Vision Pro向けのもの。いずれも適用することで、KernelやWebKit、ImageIOなどで見つかった複数の問題や脆弱性が修正される。なお、エンタープライズ向けのアップデートは今回は含まれていない模様だ。

macOSについては、有効な資格情報なしで「画面共有」(Screen Sharing)を認証できてしまう不具合を修正した、Tahoe 26.6.1/Sequoia 15.7.9/Sonoma 14.8.9が現地時間8月6日に配信済み。さらに今回Tahoeのみ、前出の問題に対処した26.6.2が配信されたかたちだ。

各OSアップデートの対象機種(提供開始日 / CVE番号付き脆弱性の件数)

iOS 26.6.1/iPadOS 26.6.1(現地時間8月17日 / 29件)

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

iPadOS 26.6.1

iOS 18.7.10/iPadOS 18.7.10(現地時間8月17日 / 122件)

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPad(第7世代)以降

iOS 18.7.10

macOS Tahoe 26.6.2/Sequoia 15.7.9/Sonoma 14.8.9

各バージョンのmacOSを搭載したMac

※Tahoe 26.6.2は現地時間8月17日、Sequoia 15.7.9とSonoma 14.8.9は同月6日に配信開始

※CVE番号付き脆弱性の件数は、Tahoe 26.6.2が28件、Sequoia 15.7.9とSonoma 14.8.9は各1件

macOS Tahoe 26.6.2

Safari 26.6.1(現地時間8月18日 / 21件)

macOS Sonoma、macOS Sequoiaを搭載したMac

visionOS 26.6.1(現地時間8月17日)