例年の流れでいうと、秋はiOSのメジャーアップデートがある月。なにかできることがあるのなら、7月、8月から事前準備するのは悪いことではありません。もっとも、機種変更しない場合の事前準備といえば、万一のトラブルに備えてのバックアップ作成、アップデートに必要な内蔵ストレージの空き領域確保くらいなものです。

しかし、今秋に公開が予定されているiOS 27は、これまでにない方法で事前準備が可能です。それは「iOS 26.6へのアップデートを済ませておく」こと、スムーズにiOS 27へアップデートするための処理が行われるからです。

iOS 26.6では、iOS 27に備えたSpotlightインデックスの最適化が行われます。iOS 27では、Siri AIによるパーソナル検索が大幅に強化されるため、アップデート前にインデックスを準備しておきスムーズな移行を実現しようとAppleは考えているのです。

Spotlight(スポットライト)はiOSに組み込まれた検索機能で、ホーム画面の下部にある「検索」をタップすると現れる検索バーから利用できます。瞬時に検索結果がわかるほど高速ですが、インデックスをたよりに目的の情報/ファイルを見つけ出すため、事前に最適化しておいたほうがユーザの快適性はアップします。

iOSと兄弟関係にあり同じSpotlightを利用するmacOSでも、OSアップデート後などのタイミングでインデックス最適化処理に遭遇することがありますが、完了までに数時間ほどかかることが珍しくなく、その間はCPUに高い負荷がかかりバッテリー消費量も増えます。その経験からいうと、OSアップデート前にインデックス最適化をある程度済ませておくのはいいアイデアで、iOS 27へスムーズに移行する手助けになるはずですよ。