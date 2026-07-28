米Appleは「iOS 26.6」や「iPadOS 26.6」をはじめ、多数の製品向けのソフトウェアアップデートを現地時間7月27日に提供開始した。

iOS 26.6

iOS、iPadOS、macOSについては、各OSの次期バージョン(iOS 27/iPadOS 27/macOS 27)に向けてSpotlightの索引(検索用データリスト)を整える最適化が行われる。

セキュリティアップデートについては、iPhoneやiPad、Mac、Apple TV、Apple Watch、Apple Vision Pro向けに公開しており、各製品に適用することでセキュリティ強化や不具合修正などが施される。

特にiPhoneやiPad、Macでは、アップデートを適用することでユーザーの指紋の採取権限の修正や、アドレス帳(連絡先)の処理に関する不具合への対処など、多数のセキュリティ対応が行われる。いずれも早期に適用することが望ましい。

このほかエンタープライズ向けの機能改善として、iOS/iPadOS 26.6の両方で、「DisableAssociationMACRandomization」キーを設定しても、ユーザーが「プライベートWi-Fiアドレス」の設定を「固定」または「ローテーション」に変更できてしまう問題を修正。

また、macOS Tahoe 26.6のエンタープライズ向け機能改善としては、MacBook Neoのフタを閉じた状態で外付けカメラを使うときの安定性向上や、FinderまたはApple Configuratorを使ってMacBook Neoを復元するときの安定性向上などが含まれている。

各OSアップデートの対象機種・CVE番号付き脆弱性の件数

iOS 26.6/iPadOS 26.6(87件)

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

iPadOS 26.6

macOS Tahoe 26.6/Sequoia 15.7.8/Sonoma 14.8.8

各バージョンのmacOSを搭載したMac

※CVE番号付き脆弱性の件数は、Tahoe 26.6が155件、Sequoia 15.7.8が138件、Sonoma 14.8.8が127件

macOS Tahoe 26.6

Safari 26.6(11件)

macOS Sonoma、macOS Sequoiaを搭載したMac

tvOS 26.6(100件)

Apple TV HD and Apple TV 4K(全モデル)

watchOS 26.6(100件)

Apple Watch Series 6以降

visionOS 26.6(99件)