Appleが10月末に発表した「PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Pro」で、背面の光るAppleロゴが約10年ぶりに復活した。しかし、新MacBook ProはOLED（有機EL）パネルを採用している。バックライトがないのになぜ光るのか?

Image: Apple

修理情報・ツールを提供する米iFixitは11月10日（米国時間）、14インチモデルの分解レポートを公開した。そのなかで同社は、Appleロゴ専用のLEDを確認した。

4個のLEDでロゴ全体を照らす

かつての発光ロゴを備えるMacBookシリーズでは、液晶ディスプレイのバックライトの光が、背面に設けられたリンゴ形の窓を通ってAppleロゴを照らしていた。

新MacBook Proは、発光層を2層重ねたタンデムOLEDを採用する。OLEDは画素自体が発光するため、液晶のようなバックライトを備えていない。そこでAppleは、ロゴを光らせるための光源を組み込んだ。

iFixitがディスプレイを分解してパネルを調べたところ、ロゴの裏側に照明部品があり、一辺に4個のLEDが一列に並んでいた。LEDの光は反射層に当たり、拡散材を通って広がる。これにより、4つの点光源でロゴ全体を均一に照らす。

Image: iFixit

ロゴの表面には鏡面状のコーティングが施されており、消灯時は、非発光モデルに採用されているような鏡面仕上げのロゴに近い外観になる。鏡面仕上げでもハーフミラーやダイクロイックミラーなどの仕組みによって、光を通す設計が可能である。iFixitはどのように光を透過させているかには触れていない。

周囲に合わせて調光、消灯も可能

Appleが11月6日に公開したサポート文書によると、初期設定ではMacのスリープが解除されている間はロゴが点灯し、スリープに入ると消灯する。点灯中は、内蔵ディスプレイの明るさと、環境光センサーが検知した周囲の明るさに応じて、ロゴの輝度が自動で変わる。

発光はソフトウェアで制御でき、たとえば「ターミナル」で以下のコマンドを入力するとロゴは消灯する。

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

発光の仕組みを利用したアプリも登場しており、「Backglow」の有料版「Pro」の「Music」モードは、再生音の低音を検出し、ビートに合わせてロゴを光らせる。無料のオープンソースアプリ「LogoLight」の「Sound」モードは、Macの再生音の強弱に応じてロゴの明るさを変える。