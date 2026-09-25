Q：フォルダやエイリアス以外に、ファイルの分類や整理に役立つ方法はありますか？

A：タグを使う方法を紹介します。どの方法が自分にとって使いやすいか、試してみてください

ファイルを整理する方法として、本連載の前々回記事ではフォルダ、前回記事ではエイリアスを紹介しました。今回はタグを使ってみます。

ファイルにタグを付ける

前回記事と同様に、経理の書類、人材採用業務の書類、新製品発売業務の書類があり、これらをどう整理するかを考えます。「人材採用」と「経理」のフォルダがある場合、人材採用に関わる経理の書類はどのように分類しよう迷ってしまう、という想定です。

今回はタグを使ってみます。タグを使うのであれば、必ずしもフォルダで分類しなくてもかまいません。

最初からいくつかのタグが用意され、Finderウインドウのサイドバーに示されています。

Finderウインドウのサイドバーにタグが表示されています

レッドが経理、イエローが人材採用、グリーンが新製品発売というように自分で決めておきます。

ここまでの操作ではファイルにタグを付けましたが、フォルダにつけることもできます。また、ここでは1つのファイルにタグを2つ追加しましたが、さらに追加することもできます。

ファイルをタグで集める

このようにタグを付けておけば、必要なときに同じタグの項目をすぐに集めることができます。

すぐ上の図と1つ上の図を見比べると「見積書_説明会会場」のファイルはどちらにも表示されていることがわかります。ファイル自体は1つですが、複数のタグを付けておくことでこのように両方に表示させることができます。

タグの名称を変更する

ところで、レッドが経理、イエローが人材採用などと覚えておくのは面倒です。タグの名称を変更しましょう。

同様に、ほかの色も必要に応じて変更します。 先ほどはサイドバーのタグをクリックして同じタグの項目を集めましたが、検索の機能を使うこともできます。

タグの名称を変える前に、例えば「レッド」などと入力して検索することもできるのですが、名称を変えてからの方が検索しやすいでしょう。

タグを編集する

今のところタグを3つしか使っていないので、ほかのタグがFinderウインドウのサイドバーに表示されていると操作しづらいかもしれません。逆に、もともと用意されているタグでは足りなくなるかもしれません。タグを編集する方法も紹介しましょう。

非表示にするだけで使いやすくなると思いますが、不要なタグをクリックして選択し、リストの下にある「ー」をクリックして削除することもできます。

この「Finder設定」で各タグをControlキーを押しながらクリックし、名称を変更することもできます。

【今回の余談】

SNSではハッシュタグが多く使われていて、投稿にハッシュタグを付いていれば、そのタグをクリックしたり検索したりすると該当する投稿が集められるという動作に慣れている方が多いと思います。Macでファイルを整理する際にも、フォルダでもエイリアスでもタグでも、自分で使いやすい方法を試してみてください。

それでは次回も、よろしくお願いします。