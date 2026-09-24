Windows Latestは2026年9月17日(現地時間)、「Microsoft Azure CTO used AI to port 20-year-old Windows tool to macOS in two days: "I was flabbergasted"」において、Windows用ツール「ZoomIt」がたったの2日でmacOSに移植されたと報じた。

この移植作業はMicrosoft Azure最高技術責任者(CTO: Chief Technical Officer)を務めるMark Russinovich氏によって実施された。作業は週末の2日間だけで完了し、その作業はAIによって実現されたという。

  • AIを活用してWindows版から移植したmacOS版ZoomItを紹介するMark Russinovich氏（出典：Microsoft）

    AIを活用してWindows版から移植したmacOS版ZoomItを紹介するMark Russinovich氏（出典：Microsoft）

12回ほどのプロンプトで基盤を構築、完成度は「90%以上」

ZoomItは画面の拡大表示や描画、画面録画などに対応する軽量ツールで、技術者や講師のプレゼンテーションなどに利用されている。開発のきっかけは、Russinovich氏がWindowsの内部構造に関する講義を担当していた際、大勢の聴衆にわかりやすい説明を示す便利なツールが必要だったためとされる。

長らくWindows専用ツールとして提供されてきたが、Microsoft社内ではmacOS版を求める声が出ていた。しかし同氏はmacOS版を作る時間はないと考えていた。

最近になり重い腰を上げた理由はAIの存在だったという。macOS版の開発を決意した同氏は、約1時間かけてMacをセットアップし、AIによる開発に着手した。当初は数カ月かけて開発する予定だったとされる。

Russinovich氏は、動作を確認しながら段階的にmacOS版を構築するため、AIへの指示をおよそ12回のプロンプトに分けた。ZoomItの基盤部分の構築は約30分で完了したという。

その後も週末を通じて機能を追加した。DemoTypeについては当初、利用者が少ないと考えて移植対象から外していたが、需要があることが分かり、後からAIを使って追加した。

WindowsとmacOSはインターフェイス、システム権限、スクリーンショット、キー入力などに異なる仕組みを採用している。AIではこの部分の移植に問題があり、調整が必要だったとされる。同氏はその後も作業を続け、翌日までに休憩タイマー、パノラマスクリーンショット、ビデオ録画および編集機能の追加にも成功した。

Windows Latestは移植作業が短時間に成功した理由として、「Windows版コードの存在」を挙げた。何もないところからClaude Codeを開いて「macOS版のZoomItを作成せよ」と指示しても同じ結果は期待できないと指摘する。

AIはコードを生成する際に「構造と機能」を理解する必要がある。今回はWindows版のコード解析によってこれら情報を入手できたことが大きく影響した。

なお、前述の調整作業は、Russinovich氏が自らの知識でコードを修正したわけではない。Russinovich氏は、本来であれば自ら学ぶ必要があったmacOS固有の仕組みについて、「何も学ぶ必要はなく、すべて処理してくれた」と説明している。

公開後には複数の不具合報告、AI生成コードには課題も

既存コードの移植にAIは有効なツールと言える。少なくとも開発者自身の環境で、それなりに動作するコードを自動で生成することができる。しかし完全に信用できるかと言うと、その段階にはまだ到達していない。

公開されたGitHubリポジトリを確認すると、すでにIssuesに複数の不具合が報告されている。将来的にこれら問題は減少していくと予想されるが、現時点のAI生成コードには課題が多く残されている状況だ。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

この著者の記事一覧はこちら