11月6日に発売された、PROLED XDRディスプレイ搭載のMacBook Proを約2週間使いました。今回借りたのは、M5 Maxチップを搭載する14インチモデルです。

使い始める前に注目していたのは、Macの画面に直接触れて操作できることでした。実際に日々の仕事で使ってみて、まず実感したのは、画面の見やすさや持ち運びやすさといった、基本的な使い勝手の向上です。MacBookシリーズで初めて有機ELを採用したPROLED XDRディスプレイは画質が良く、本体もコンパクトになったことで、持ち運びやすくなりました。

11月中旬の大型アップデートで加わった「Apple Creator Studio」の新機能も交えながら、この新しいMacBook Proが日々の仕事でどう役立つのかを見ていきます。

アップルが11月6日に発売したPROLED XDRディスプレイ搭載のMacBook Proと、11月中旬に大型アップデートが実施された「Apple Creator Studio」の新機能の中から、一般的なビジネスシーンに役立つ使い方を検証します

持ち歩いてわかった150gの差。タンデムOLEDの高画質も魅力

今回は同時期に、新しいLiquid Retina XDRディスプレイとM6チップを搭載するMacBook Proも借りて試す機会を得ました。それぞれを比べながら約2週間使ってみると、バッグに入れて持ち歩くたびに「軽さ」のありがたみがわかります。公称値で比べると、同じ14インチのMacBook Proですが、Liquid Retina XDR／M6モデルの1.55kgに対し、PROLED XDR／M5 Maxモデルは1.40kg。わずか150gの差とはいえ、移動の多い日には特にその違いを実感しました。

M6搭載MacBook Proの上に、PROLED XDRディスプレイ搭載のMacBook Proを重ねてみると縦横サイズともにコンパクトになったことがわかります。どちらのモデルもディスプレイのサイズは14インチ

タンデムOLEDを採用するPROLED XDRディスプレイの公称コントラスト比は1,000万対1。Liquid Retina XDRディスプレイの100万対1と比べると10倍の高さです。実際に写真や動画を表示すると明るさと豊かな色再現に加え、暗部から明部にかけて階調が滑らかにつながり、映像に奥行きが感じられます。

筆者はカメラで撮影した写真をMacで編集する機会がよくあります。PROLED XDRディスプレイではシャドウをどこまで持ち上げれば暗部の質感が引き出せるか、ハイライトをどこまで抑えるかといった判断がしやすくなりました。日々の作業で最も恩恵を感じたのは、この階調の見え方の違いです。

PROLED XDRディスプレイは、明部の輝きと暗部の深い黒を描き分けることを得意としています。写真を編集するときも、暗部の質感を引き出すためにシャドウをどこまで持ち上げるか、明部のディテールを残すためにハイライトをどこまで抑えるかを判断しやすくなりました

自宅ではMacBook Proを外部ディスプレイにつなぎ、本体を閉じたまま使うことがあります。PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Proは、この状態でも、内蔵スピーカーの音が本体を開いているときに近い聞こえ方になるよう調整されています。

筆者が長く使っているM3搭載MacBook Proと、どちらも本体を閉じた状態で比較試聴すると、新モデルでは音のこもりが解消され、音場が自然に広がりました。ハードウェアの仕様は大きく変えず、主にソフトウェアのチューニングで本体の開閉による聞こえ方の差を抑えているそうです。外部ディスプレイを使って動画を編集する際にも、本体を閉じたまま内蔵スピーカーで音声をより正確に確認できそうです。

PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Proは、本体の開閉にかかわらず、内蔵スピーカーによるサウンドが同じ聞こえ方をするように入念にチューニングされています

Apple Creator Studioによるコンテンツ制作と好相性

PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Proを仕事に使ううえで、アップルのクリエイティブアプリと仕事効率化アプリを組み合わせたサブスクリプション「Apple Creator Studio」との相性がとても良好です。デジタル画像の編集アプリ「Pixelmator Pro」を利用できるほか、オフィスユースの定番アプリである「Keynote」「Pages」「Numbers」では無料で使える基本機能に加え、プレミアムテンプレートやAI機能などが使えるようになります。

Apple Creator StudioのApple Intelligenceを活用する新機能とMacBook Proは相性抜群でした

例えば、Pixelmator Proで整えた写真をKeynoteのプレゼンやPagesの企画書に使い、Numbersで集計したデータをグラフにして添える。素材をつくる段階から、プレゼンテーション用のドキュメントに仕上げるところまで、Apple Creator Studioの各ツールによって進められます。

PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Proと、11月にアップデートされたApple Creator Studioの相性を考えるならば、まず試したいのが写真を整えてKeynoteのプレゼン資料に追加するという身近な作業です。画面上で写真をピンチズームして、細部を確認しながら補正する作業には、iPhoneやiPadで慣れたタッチ操作の感覚を持ち込めます。

一方、編集範囲の境界を細かく詰めたり、数値を入力したりする場面ではやはりトラックパッドやマウス、キーボードのほうが使いやすいと感じます。必要な場面に合わせて、画面タッチという新しい操作方法が選べるところに本機の特長があります。

Pixelmator Proの11月の新機能「塗りつぶしを生成」では、画像の一部を選び、どのように変更したいかをテキストにより指定できます。例えば人物のポートレートの背景色を変更して、プロフィールのテキストの印象を強くするといった工夫が加えられます。生成結果を別レイヤーに置けるので、元画像と見比べながら採用するかを決められます。

Pixelmator Proの新機能「塗りつぶしを生成」。様々な使い方が想定できますが、例えば人物の背景を入れ替えてみます。任意のテキストプロンプトを入力

自然な雰囲気の画像にすばやく仕上げてくれました

仕事の効率を高めてくれるApple Intelligenceの新機能

11月のソフトウェアアップデートでKeynote／Pages／Numbersには「インテリジェントアシスタント」がベータ版として加わりました。ユーザーの各アプリによる資料作成をApple Intelligenceがサポートする機能です。

例えばKeynoteではインテリジェントアシスタントにテーマを伝えると、プレゼンテーションの大まかな下書きや、各スライドで話す内容を記した「発表者ノート」の下書きを作成してくれます。Numbersでは集計表を要約し、必要な数式やデータに合うグラフの提案などにもアシスタントが活躍します。

インテリジェントアシスタントの利用にはApple Intelligenceを有効にした対応デバイスが必要で、MacではmacOS 27以降が条件です。そして、筆者が本稿を書いている11月下旬は、ベータ版が「米国英語のみ対応」であることがハードルになります。

ただし、macOSのシステム設定から言語をEnglishに、そしてSiriの言語も同じくEnglishに設定すると、日本国内でもインテリジェントアシスタントを試すことができます。とはいえ、筆者は普段は日本語で資料を作ることが多いため、今回はこの機能を詳しく試すことができていません。正式に日本語対応を実現した後にまた、あらためてインテリジェントアシスタントの実力を確かめてみたいと思います。

ほかには11月のアップデートにより、各アプリの「コンテンツハブ」には動画素材が加わり、新しいプレミアムテーマやテンプレートも増えています。

Keynote、Pages、NumbersはApple Creator Studioのサブスクリプションに登録しなくても無料で使えます。ベーシックな書類の作成・編集は無料で行えますが、11月に加わったインテリジェントアシスタントのベータ版や、プレミアムテンプレートなどを使うにはApple Creator Studioへの登録が必要です。料金は月額1,780円、または年額17,800円です。

ビジネスシーンではWord／Excel／PowerPointを使う機会が多く、MacユーザーでもPages／Numbers／Keynoteには馴染みが薄いかもしれません。アップルによるこの3つのアプリは、それぞれWord／Excel／PowerPointのファイルを開いて編集し、同じ形式で書き出せます。ユーザー自身はMacで使い慣れたアプリを選び、マイクロソフトの各ファイル形式に保存してから相手に渡せます。念のため、送信する前に変換後のレイアウトや数式を先方と同じ環境で確認しておくことをおすすめします。

PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Proを試用して、筆者が最も魅力を感じたのは持ち運びやすさ、有機ELディスプレイの画質、負荷の高い処理をこなす性能が高い水準でまとまっていることです。外に持ち出しやすく、写真や映像をじっくり確認しながら編集できる。筆者にとって、モバイルMacとしての完成度はもちろん申し分ありません。ただ、やはり最廉価のM5 Pro搭載モデルでも499,800円からという販売価格なので購入をためらってしまいます。

ディスプレイに直接触れて操作できるようになったことで、MacにもiPhoneやiPadに通じる操作感が加わりました。今後、アプリやOSの連携が深まり、各デバイスでSiri AIに声で任せられる作業が増えれば、使う端末を切り替えながら仕事を進めやすくなるでしょう。今回のタッチ対応には、その可能性を感じました。写真や映像を扱う仕事で、画質と処理性能を備えたMacを日常的に持ち運ぶなら、本機の強みは購入した日から活かせます。そうした使い方で3年、4年と仕事の相棒にするならば、いまこの新しいMacBook Proに投資する価値も十分にあると思います。