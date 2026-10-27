米Appleは10月27日（現地時間）、M6チップを搭載した24インチの一体型デスクトップ「iMac」を発表した。

iMacの更新は、M4搭載モデルが登場した2024年10月以来、約2年ぶりとなる。処理性能とAI性能に加え、通信機能やSSDを強化した。日本では10月29日午前2時10分から予約を受け付け、11月6日に発売する。カラーはブルー、パープル、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、シルバーの7色で、価格は249,800円（税込）から。

M6チップは、10コアCPU／10コアGPUと12コアCPU／12コアGPUの2構成を用意する。前世代は8コアCPU／8コアGPUと10コアCPU／10コアGPUであり、それぞれCPUとGPUが2コアずつ増えた。ユニファイドメモリは16GBを標準搭載し、10コアCPUモデルは最大24GB、12コアCPUモデルは最大32GBに構成できる。

GPUは各コアにNeural Acceleratorを内蔵する。Neural Engineはデュアル16コア構成となり、Appleによれば、AI演算性能は前世代比で最大2倍に向上した。メモリ帯域幅もM4の120GB/sから約42％増の最大170GB/sに拡大し、デバイス内で大規模言語モデル（LLM）を動かす処理能力を強化した。

Siri AIでは、質問への回答、メッセージや写真などを横断した情報の検索、アプリをまたいだ操作が可能。10月26日に公開されたmacOS 27.2で日本語に対応した。

SSDの読み書き性能も、M4搭載モデル比で最大2倍に向上した。アプリの起動をはじめ、写真ライブラリや動画編集プロジェクトなど、大容量データの読み込み速度が向上する。

Appleによると、M4搭載iMacとの比較で、Microsoft Excelなどを使った処理は最大1.5倍、Affinityでの写真編集などのグラフィックス処理は最大2倍高速になった。LM Studioでのプロンプト処理では、オンデバイスAIの性能が最大5倍に向上したという。

通信機能は、前世代のWi-Fi 6EとBluetooth 5.3から、Wi-Fi 7とBluetooth 6に更新された。12コアCPUモデルは2.5Gb Ethernetを装備し（10コアCPUモデルはオプション）、従来のギガビットEthernetから有線LANの最大通信速度が向上した。10コアCPUモデルはThunderbolt／USB 4ポートを2基、12コアCPUモデルはThunderbolt 4ポートを4基備える。

ディスプレイは、前世代と同じ24インチ4.5K Retinaディスプレイである。画面解像度は4480×2520ピクセル（218ppi）、輝度は500ニトで、P3の広色域と10億色に対応する。12コアCPUモデルでは、映り込みを抑えるNano-textureガラスを選択できる。デスクビューに対応する12MPセンターフレームカメラや6スピーカーシステムも前世代から引き継いだ。

税込価格は、10コアCPU／10コアGPUモデルが249,800円から、12コアCPU／12コアGPUモデルが289,800円から。ストレージは256GB SSDを標準搭載し、10コアCPUモデルは最大1TB、12コアCPUモデルは最大2TBを選択できる。