米Appleは10月27日（現地時間）、M6チップを搭載する14インチ「MacBook Pro」を発表した。日本では10月29日午前2時10分から予約を受け付け、11月6日に発売する。価格は339,800円（税込）から、学生・教職員価格は322,800円（同）から。カラーはスペースブラックとシルバーの2色。

M6は12コアCPUと12コアGPUを搭載し、M5からそれぞれ2コア増えた。CPUの構成は、2つのスーパーコア、4つの高性能コア、6つの高効率コアである。GPUは第3世代のレイトレーシングエンジンと、オンチップメモリの利用を最適化する「Dynamic Caching」を採用する。また、GPUの各コアにNeural Acceleratorを内蔵する。Appleによると、M5比でグラフィックス性能は最大30％、LLM（大規模言語モデル）のプロンプト処理など、オンデバイスAIの処理性能は最大25％向上したという。

Neural Engineは、M5の16コア構成からデュアル16コア構成となり、処理性能はM5比で最大1.9倍になったとしている。GPUと連携し、画像生成やAIによる高解像度化などの処理を高速化する。

Appleが示した用途別の性能比較によると、LLMで最初のトークンを生成するまでの処理は、M5搭載14インチMacBook Pro比で最大1.3倍高速になった。Blenderのレイトレーシングを使ったレンダリングとXcodeのプロジェクトビルドも、それぞれM5比で最大1.3倍高速化したという。Affinityの画像処理は最大1.2倍としている。

ユニファイドメモリは16GBを標準搭載し、24GBまたは32GBを選択できる。メモリ帯域幅は16GB構成が153GB/s、24GB・32GB構成が170GB/s。M5の153GB/sに対し、上位のメモリ構成で帯域幅を拡大した。SSDは1TB、2TB、4TBを用意する。

無線通信にはApple独自の「N1」チップを採用し、Wi-Fi 7とBluetooth 6に対応する。M5モデルはWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応していた。接続端子は、Thunderbolt 4ポート3基のほか、HDMI、MagSafe 3、SDXCカードスロット、3.5mmヘッドフォンジャックを備える。外部ディスプレイは最大2台を接続できる。

ディスプレイは14.2インチのLiquid Retina XDRで、解像度は3,024×1,964ピクセル（254ppi）。最大120Hzの可変リフレッシュレート「ProMotion」や、HDR表示時の最大1,600ニトのピーク輝度に対応する。反射を抑えるNano-textureディスプレイもオプションで選べる。デスクビューに対応する12MPセンターフレームカメラと、空間オーディオ対応の6スピーカーサウンドシステムも備える。

バッテリー駆動時間はビデオストリーミングで最大24時間、無線インターネット利用で最大16時間と、M5モデルと同水準を維持した。96W以上の対応電源を使用した高速充電では、約30分で最大50％まで充電できる。