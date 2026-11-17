米Appleは11月16日（米国時間）、アプリがMac内のデータにアクセスしたり、ほかのアプリを操作したりする際の権限設定の見直しを発表した。透明性を高め、利用者が許可する範囲をより細かく設定できるようにする。同日公開の開発者向け「macOS 27.3」ベータ2で導入した。

フルディスクアクセスはバックアップなどに使われるが、権限の付与を受けたアプリは、ファイルに加え、メールやメッセージ、閲覧履歴などにもアクセスできる。Appleは10月2日の開発者向け告知で、利用者に代わって作業するAIエージェントの自律性が高まるにつれて、こうした広い権限を与えるリスクも増すと指摘し、追加の対策を予告していた。

操作を許可するアプリを個別に指定

主な変更は、「Device Control and Data Access（デバイス制御とデータアクセス）」を「System & App Protection Override（システムとアプリの保護のオーバーライド）」と「アクセシビリティ」の2つの設定に分けることである。前者は他のアプリの操作や自動化向け、後者は支援技術向けの区分となる。

「System & App Protection Override」では、自動化ツールなどに操作を許すアプリを個別に選べる。対象アプリごとに「操作のたびに許可を求める」か「常時許可する」かの設定が可能で、この権限によって他のアプリが操作されている間は、画面上にインジケーターが表示される。

データアクセスはフォルダ単位に

フルディスクアクセスを求める一部のアプリでは、macOSが保護するフォルダのうち、処理に必要なものを指定してアクセスを許可できる。例えば、特定のフォルダに保存したファイルを検索するツールには、そのフォルダだけを許可できる。それ以外の保護対象には、macOSの保護が引き続き適用される。

広い権限を付与する際は、アプリがアクセスできるデータや実行できる操作を承認画面で示す。Appleのサポート文書によると、フルディスクアクセスを得たアプリは、メールや写真、他のユーザーアカウントのデータなどを読み取り、変更、削除、書き出しできる。付与した権限は、システム設定の「プライバシーとセキュリティ」で確認・変更できる。

新しい手順は、アプリからの新たな権限要求を承認する際に適用される。付与済みの権限は引き続き有効である。Appleは開発者に対し、アプリの初期設定時の案内を見直すよう求めている。また、利用者がアクセス先のフォルダや操作対象のアプリを絞って許可した場合でも、その範囲に応じてアプリが動作できるよう準備を促している。

ディスクのバックアップにフルディスクアクセスを使うアプリや、新しい「アクセシビリティ」設定を使う支援技術アプリの開発者は、新規インストール時にも従来と同じ使い方ができるよう、特別な権限（エンタイトルメント）を申請できる。Appleが把握している対象アプリはエンタイトルメントを取得せずに従来どおり利用できる。Appleは申請の詳細を後日案内する。