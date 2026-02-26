就活の面接は、多くの学生にとってもっとも緊張し、戸惑いを抱きやすい場面です。

文部科学省・厚生労働省・総務省が共同で行う「新規学卒就職者の離職状況」では、新卒就職者の3年以内離職率は31.5％にのぼり、入社後のミスマッチが依然として大きな課題であることが示されています。その背景には、面接の場で学生が自分の魅力を十分に伝えられない難しさや、企業側が求める人物像とのすれ違いなど、コミュニケーションの非対称性があります。

面接は「正解を言う場」ではなく、「互いを理解し合う場」へと変わりつつありますが――。その転換期にいる学生たちは、なお多くの“見えない壁”に向き合っています。

本シリーズではマイナビが調査・発表した「大学生 活動実態調査」より就活生のエピソードを抜粋。マイナビニュースでも人気の漫画連載「本当にあった退職・離職話」を描いている青木ぼんろさんにイラスト化してもらいました。

さて、今回のエピソードは……

長期保管

履歴書には3カ月以内に撮影された証明写真を使うのがビジネスマナー。自分では変わってないつもりでも、意外と顔には歴史が刻まれているものですね。

就活は“選ばれる場”ではなく、“選び合う場”へと変わりつつあります。学生は、自分に合う働き方や価値観を見極め、企業は一人ひとりの個性に耳を傾ける姿勢が求められています。不安や迷いを抱えるのは自然なことですが、その経験こそが自分の軸を知る手がかりになります。焦らず、自分のペースで未来を描く――それが、これからの時代に合った就活のあり方ではないでしょうか。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名