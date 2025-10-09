就職活動は多くの学生にとって重要な節目であり、準備を万全に整えることで成功への道を開くことができる。しかし、完璧を目指しても思わぬ失敗に直面することがあり、誰もが少なからず苦い経験を持っているもの。

そこで、マイナビが調査・発表した「大学生 活動実態調査」より就活生のエピソードを抜粋。マイナビニュースでも人気の漫画連載「やばい上司」を描いている青木ぼんろさんにイラスト化してもらった。

「あるある」と思わず共感してしまうのでは……?

■金の切れ目が

面接対策も自己PRも完ぺき。なのに、まさかのチャージ切れと財布の空っぽで足止めとは……想定外の落とし穴でした。けれど、そんなハプニングも後になれば笑える経験のひとつ。社会に出る第一歩は、思い通りにいかないくらいがちょうどいいのかもしれません。

■多様化する就職活動

かつて“新卒一括採用”が常識だった就活も、今や大きく変化しています。従来の一斉採用から、学生が早期に活動を始める「早期化」や、必要なタイミングで採用を行う「通年採用」、職務に基づく「ジョブ型採用」など、多様なスタイルが登場しています。

これにより、企業は優秀な人材を確保しやすくなり、学生も自分のペースでキャリアを考えることができるようになりました。同時に、就活における悩みや戸惑いも“多様化”しているのかもしれませんね。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名