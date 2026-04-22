故意か無邪気か!? 脳内騒然ラブコメディ!! 上っ面を取り繕い生きてきた冷静な男子高校生・松浦吾妻。他人の本性を容易に見透かす彼だが、ある日突然陽キャのツインテ美少女・厳木紗代(きゅうらぎさよ)にアプローチされて―!? 故意か無邪気か、あざとい彼女の一挙手一投足に松浦は…― 「やめろ! 好きになってしまう!!!」

集英社「ヤングジャンプ」連載『やめろ好きになってしまう』(もりぐちあきら)第1巻より一部をご紹介します。

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第5話「1人インセプション」

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マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『やめろ好きになってしまう』は、「ヤングジャンプ」で連載中、4月17日にはコミックス最新3巻も発売。また「ヤンジャン＋」で読むこともできます。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)もりぐちあきら/集英社