リモートと対面が交錯するいま、「会社の後輩」をめぐるマネジメントやコミュニケーションは、個人の感情だけでなく職場の生産性にも直結します。厚生労働省の新規学卒就職者の離職状況では、大卒で入社3年以内の離職率は約33%で推移しており、初期定着の支援が課題です。

先輩・後輩の小さなすれ違いが離職や定着にも影響しうる時代背景を受け、マイナビニュース会員を対象にアンケートを実施。職場で出会った“やばい後輩”にまつわる実体験を聞いてみました。寄せられた声から代表的なエピソードを厳選し、感情の揺れと職場の課題が交差する瞬間を、あるある漫画として紹介していきます。

理解してる? 返事なしで進む指導に潜む“ズレ”とは

「わかったつもり」で進む指導、心当たりありませんか。うなずくだけの後輩と、不安になる先輩の温度差……。やっぱり声に出して返事はしてほしいですね。

後輩に寄り添うことも大切

国民生活基礎調査や若年者雇用実態調査でも、若手の職場不安の一因として「相談相手の不在」や「指導の質」が示唆されています。後輩の戸惑いに寄り添うことは、感情のケアであると同時に、組織の持続性を高める投資です。小さな問いかけ、明確な期待値、失敗を共有する安全地帯…。それらが離職を防ぎ、次の後輩へと継がれる知の循環をつくる。私たちの一歩が、働きやすい職場と、未来のキャリアの選択肢を広げていきます。

調査時期: 2023年10月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート